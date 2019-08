Cuffie e auricolari a conduzione ossea: la top 10

Filippo Vendrame,

Le cuffie e gli auricolari a conduzione ossea sono gadget che sempre di più stanno prendendo piede tra le persone. Trattasi di prodotti per l’audio che offrono un’esperienza d’uso differente rispetto a quella classica anche se a livello di qualità percepita non ci sono grandi variazioni. E allora perché la conduzione ossea sta andando sempre più di moda? Perché presenta alcuni importanti vantaggi. Questa tecnologia che sfrutta le ossa del cranio per trasmettere la vibrazione del suono sin dentro le parti più interne dell’orecchio, permette comunque di continuare a percepire i rumori esterni anche mentre si ascolta la musica. Se si è per strada, è un bel vantaggio sul fronte della sicurezza.

Trattasi di un aspetto possibile con le cuffie tradizionali solo con alcuni modelli top di gamma particolarmente costosi. Inoltre, questa tecnologia non va a stressare l’utilizzo del timpano che alla lunga, soprattutto con la musica a tutto volume, può danneggiarsi. Le cuffie e gli auricolari a conduzione ossea si caratterizzano per un archetto che si posiziona dietro la nuca che permette di fissarle saldamente alla testa. Alle estremità, una placca che si posiziona tra mascella e mandibola per consentire di trasmettere efficacemente la vibrazione sonora.

Modelli a conduzione ossea ce ne sono tanti un po’ per tutte le tasche. Ecco una selezione dei migliori prodotti che si possono acquistare.

Cuffie e auricolari a conduzione ossea: quali acquistare