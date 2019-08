FIFA 20, tutte le novità della modalità carriera

Marco Locatelli,

Una delle modalità principali dell’esperienza di gioco targata FIFA è sempre stata la modalità carriera, aspetto su cui EA Sports ha sempre puntato molto. In FIFA 20 saranno tante le migliorie e le novità apportate a questa modalità, come fanno sapere gli sviluppatori Mihai Adamescu, Alex Constantinescu e il FIFA Career Mode Dev Team. Andiamole a scoprire insieme.

Conferenza stampa e conversazioni tra i giocatori

Tra le novità ci sono la Conferenza Stampa e le Conversazioni tra i Giocatori e tutti i complessi strumenti e le logiche che queste funzionalità comportano.

L’obiettivo, fanno sapere da Konami, era di infondere nuova linfa all’esperienza di Carriera Allenatore facendo leva sulla grande quantità di dati ottenuti con questa modalità e costruire una variante alle storie in continuo cambiamento emerse dai nostri giocatori, attraverso le Conferenze Stampa prima e dopo la gara e durante le Conversazioni tra Giocatori.

Queste non sono solamente trame generali costruite per imitare la realtà. Si tratta di storie basate sui progressi del giocatore con cui ogni utente avrà modo di interagire e in grado di influenzare il morale della squadra e la propria posizione come manager della squadra. I nuovi strumenti fanno sì che ogni partita venga trattata in maniera diversa dai giornalisti per apparire sempre più autentica e dinamica, in funzione del risultato finale, dei gol segnati, dell’avversario, della stagione e del livello di competizione, e molto altro.

Le Conferenze Stampa saranno la sede principale dove il manager potrà gestire domande e risposte, sia prima di importanti partite che subito dopo. Entrambe le conferenze si svolgeranno in nuovi scenari, realizzati appositamente per l’esperienza Carriera Allenatore. Le conversazioni tra giocatori serviranno principalmente come interazione One-to-One tra il manager e i giocatori della squadra attraverso una interfaccia di messaggistica simulata.

All’interno di entrambe le nuove feature, potrete scegliere il modo in cui affrontare varie situazioni e, in base ai propri metodi, influenzare positivamente o negativamente il morale del giocatore e il vostro giudizio come allenatore.

Come per le Conferenze Stampa, le nuove conversazioni godranno dello stesso livello di complessità. L’allenatore avrà a che fare con richieste differenti da parte dei giocatori, soddisfatti o meno analizzando i loro pensieri. L’allenatore dovrà trovare il modo per mitigare e risolvere queste situazioni, con azioni dirette o comunicando la sua posizione.

(I valori del giocatore mostrati in questa sessione sono solamente un esempio e soggetti a cambiamento)

Il Sistema Morale Giocatore

Il morale del giocatore sarà influenzato da una moltitudine di diversi fattori, che vanno dal tempo di gioco e dalle aspettative salariali alle performance di un giocatore in campo e al rendimento della squadra.

Inoltre, anche le risposte in Conferenza Stampa e le risposte dei giocatori nelle conversazioni One-to-One incidono sul morale dei giocatori. Tenere alto il morale sarà fortemente consigliato poiché il morale dei giocatori influenzerà i loro attributi nelle partite successive.

Personalizzazione dell’Allenatore

La nuova esperienza di carriera manageriale offrirà la libertà di creare un avatar che rifletta lo stile del giocatore e lo veda riflesso nel gioco. Inoltre, ora si potrà cambiare l’outfit del manager in qualsiasi momento della stagione. Un altro elemento molto importante è la possibilità di creare avatar sia maschili che femminili: è la prima volta nella Modalità Carriera.

In termini di personalizzazione e accessori, sarà disponibile un’ampia varietà di indumenti e accessori in grado di assicurare la massima esperienza di personalizzazione. Si passa dalla divisa formale a calzature e opzioni più casual.

Screenshot Live News

In FIFA 20, verranno utilizzate schermate di gioco che mostrano i momenti chiave di ogni partita e creano notizie rilevanti da questi contenuti. In questo modo, ci sono i mezzi per evidenziare momenti memorabili durante l’esperienza in Modalità Carriera e permettere così di costruire e fare emergere le storie.

Interfaccia Utente delle Leghe

L’obiettivo di EA Sports è quello di trovare un approccio visivo unico per alcuni dei campionati più giocati nella Modalità Carriera.

Il risultato sono le 5 uniche personalizzazioni del Menù Centrale UI che riflettono fortemente i brand originali di Premier League, Bundesliga, Liga 1, LaLiga Santander e MLS. Oltre a questi, continua ad esserci l’interfaccia utente brandizzata UEFA Champions League e UEFA Europa League che accompagna le partite di queste competizioni.

Potenziale di Giocatore Dinamico

Il potenziale per i giocatori all’interno della propria squadra cambierà nel tempo in funzione delle performance dei giocatori nelle stagioni precedente. Avete segnato molti gol grazie a una giovane leva nella sua stagione di debutto? Il suo potenziale sarà ancora più alto nella prossima stagione. Avete ottenuto una serie di buone prestazioni da parte di un giocatore sulla via del tramonto? Il suo potenziale sarà maggiore nella prossima stagione, il che significa che la diminuzione dei suoi attributi si bloccherà per un periodo di tempo più lungo.

Il potenziale diminuirà se un giocatore non si è comportato bene nella stagione precedente o non ha giocato abbastanza, così dovrete assicurarvi stelle molto promettenti da mettere in campo per raggiungere il potenziale.

Migliorie generali/Integrazioni

Nuovi scenari per negoziazioni

Un’altra aggiunta volta a diversificare le scene interattive di negoziazione riguardano l’introduzione di due nuovi scenari, il Rooftop Lounge e il Ristorante, che fanno adesso parte delle nuove ambientazioni per le negoziazioni dei giocatori.

Correzioni spot e modifiche al bilanciamento

È stata aggiunta un’opzione nella finestra Azioni del Giocatore per aggiungere il giocatore nella rosa di candidati e andare immediatamente all’hub di trasferimento con il rispettivo giocatore.

con il rispettivo giocatore. Il layout della Gestione di Squadra è stato riprogettato per consentire un più facile confronto degli attributi del giocatore. È stata aggiunta un’opzione per disabilitare le offerte di lavoro internazionali all’inizio di una nuova carriera.

è stato riprogettato per consentire un più facile confronto degli attributi del giocatore. È stata aggiunta un’opzione per disabilitare le internazionali all’inizio di una nuova carriera. Sono aumentati i valori iniziali degli attributi Composure per i giovani giocatori generati e sono stati redistribuiti i pesi per la crescita dei giocatori tra gli attributi fisici, mentali e di abilità per consentire una maggiore crescita fisica.

generati e sono stati redistribuiti i pesi per la crescita dei giocatori tra gli attributi fisici, mentali e di abilità per consentire una maggiore crescita fisica. È stata migliorata la distribuzione dell’etnia all’interno di un paese quando si generano giovani giocatori.

È aumentato in maniera significativa l’importo iniziale per l’allocazione dei compensi.

È aumentato il valore dei difensori in base all’ultima attività del mercato dei trasferimenti.

in base all’ultima attività del mercato dei trasferimenti. Sono stati risolti diversi problemi con i campionati che si dividevano in play-off dopo la fine della stagione regolare. Gli obiettivi della lega ora stanno monitorando correttamente i play-off invece delle classifiche della stagione normale. Le celebrazioni dei campioni vengono attivate al termine degli spareggi .

dopo la fine della stagione regolare. Gli obiettivi della lega ora stanno monitorando correttamente i play-off invece delle classifiche della stagione normale. Le celebrazioni dei campioni vengono attivate al termine degli . È stato migliorato l’algoritmo utilizzato dai team di AI per determinare il loro XI iniziale. Andando avanti dovresti vedere molti meno casi in cui l’avversario non sta usando l’XI di partenza principale in partite importanti.

È stato regolato nuovamente il numero di salvataggi su 8, all’interno della Modalità Carriera, per rispondere al feedback ricevuto dai nostri giocatori durante la scorsa stagione.

Cambiamenti nella Competizione

Sono stati risolti diversi problemi di affollamento. La pausa invernale di questa stagione e la rimozione del 5° Round Replay della FA Cup hanno migliorato molto le problematiche rilevi problemi di affollamento nelle partite delle Leghe inglesi. Abbiamo leggermente modificato la programmazione originale dei campionati inglesi facendoli terminare in una data successiva. In questo modo non è possibile programmare situazioni di conflitto tra le gare di campionato e le serate di calcio europee. Molti dei problemi di congestione segnalati dalla comunità si stavano verificando con i campionati di metà settimana che si svolgono contemporaneamente al calcio europeo, che, sebbene improbabile nel mondo reale, è un evento comune nella Modalità Carriera.

È stato inserito un nuovo formato e programmazione per la SuperCoppa spagnola.

È stato aggiunto un supporto che arrotonda per difetto i punti nelle Leghe che si dividono tra play-off e dimezzare i punti come per la Bundesliga austriaca.

È stato migliorato l’utilizzo del 4° sostituto nel tempo di recupero in tutte le competizioni che supportano questo nuova regola di gioco.

Ricordiamo che FIFA 20 sarà disponibile dal 27 settembre per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch