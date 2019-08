Kena Mobile, nuova offerta 50 Giga

Filippo Vendrame,

kena Mobile si appresta a mettere mano al suo listino propendo la nuova offerta Kena 13,99. Più nello specifico, a partire dal mezzogiorno di oggi, l’operatore virtuale di TIM chiuderà la commercializzazione di Kena 12,99. Al suo posto, la nuova offerta Kena 13,99 senza costi di attivazione.

Questa nuova tariffa dovrebbe proporre ai sottoscrittori chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G. Il tutto ad un prezzo di 13,99 euro al mese. La velocità in download in 4G sarà limitata, come sempre, a 30 Mbps. Kena 13,99 sarà attivabile sia dai vecchi che dai nuovi clienti. Nessun costo di attivazione quindi ma solo 5 euro per l’acquisto della SIM e una prima ricarica obbligatoria di 15 euro da cui sarà scalato il costo del primo canone. Dunque, nessuna differenza tra la vecchia Kena 12,99 e la nuova Kena 13,99 se non per il costo più alto di 1 euro.

Kena Mobile ha deciso, invece, di non modificare le sue altre soluzioni tariffarie e precisamente Kena 5,99 Summer, Kena 8,99 e Kena Voce 4,99.

Tutte le offerte di Kena Mobile si rinnovano automaticamente ogni mese se il credito sulla SIM è sufficiente a coprire il costo di rinnovo. Se il credito non è sufficiente a coprire il costo di rinnovo dell’Offerta, la fruizione sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno quindi tariffati come previsto dal Piano Base Kena, fino ad esaurimento del credito e salvo Opzioni aggiuntive attive sulla linea.

In caso di esaurimento dei Giga 4G inclusi nell’Offerta, e in assenza di Opzioni aggiuntive con bundle dati disponibile, il traffico dati viene bloccato; per continuare a navigare al costo previsto dal profilo tariffario Piano Base Kena è necessario inviare un SMS al 40543711 dall’Italia e al +393505999990 dai Paesi UE con testo INTERNET ON.

Maggiori dettagli direttamente all’interno del sito dell’operatore virtuale.