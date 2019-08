MediaWorld, tornano le offerte XDays

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha deciso di rilanciare la promozione “XDays“. Trattasi di un periodo di sconti su di una selezione di prodotti acquistabili solamente online. Promozione che sarà valida sino al prossimo 21 agosto. Inoltre, la catena di elettronica fa sapere che la spedizione sarà offerta gratuitamente su tutti i prodotti XDays in promozione.

Tanti sono in prodotti in sconto che gli utenti possono comprare. Per esempio, tra gli smartphone si evidenziano il Samsung Galaxy S10e 128GB a 539 euro, l’Apple iPhone X 64GB a 869 euro e l’Apple iPhone XR 256 GB a 969 euro. Gli appassionati di gaming, invece, potranno approfittare di una ricca selezione di prodotti a loro dedicati tra cui desktop, laptop e monitor. Per esempio, il Lenovo Legion Y720-15IKB è proposto a 1479 euro. In alternativa, il laptop HP OMEN BY HP 15-DC1010NL è acquistabile a 1329 euro.

Presente anche una ricca selezione di computer “tradizionali” per chi avesse bisogno di un nuovo notebook o di un nuovo computer desktop. Per esempio, il Surface Pro con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD è proposto a 999 euro.

Presenti anche moltissimi accessori e periferiche per il mondo dell’informatica come monitor, stampanti e tanto altro ancora. Gli amanti della fotografia potranno trovare anche molti prodotti di questa categoria in offerta. La GoPro Hero7 Silver è proposta a 299 euro.

MediaWorld, all’interno dei suoi XDays, propone in sconto anche il monopattino Segway ES2 a 479 euro per chi volesse sperimentare una mobilità differente.

Infine, la catena di elettronica non poteva fare mancare un nutrito elenco di televisori in sconto per chi fosse interessato a trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica.