Galaxy Watch Active 2, anche con Under Armour

Antonino Caffo,

Durante il keynote del Note 10, Samsung ha rivelato una terza versione del Galaxy Watch Active 2: un’edizione speciale realizzata in collaborazione con Under Armour. Arriverà con il Bluetooth e senza la variante LTE, con la particolarità di un’interfaccia che si integra con l’ecosistema di fitness di Under Armour.

La base è MapMyRun che, come le altre applicazioni di fitness, consente di tenere traccia delle corse su una mappa. Samsung offrirà sei mesi di abbonamento alla versione premium, che di norma ha un costo mensile di 6 dollari. normalmente un costo di qualche euro al mese. Ci sarà il supporto anche alle scarpe connesse Hovr, per monitorare ancora più dati sulle attività. La connessione HOVR è esclusiva per questa edizione dell’orologio.

L’edizione speciale Galaxy Watch Active2 Under Armour offrirà agli amanti della corsa un benessere e un esperienza ancora migliori, permettendo loro di restare connessi senza interruzione ai loro dispositivi digitali – ha dichiarato Woncheol Chai, Vicepresidente senior e Direttore del Team Product Strategy della divisione Mobile Communications di Samsung Electronics. “Sono davvero entusiasta perché siamo riusciti a coniugare la nostra filosofia, basata su benessere ed equilibrio, con il rigore atletico di Under Armour, in esclusiva per gli utenti Galaxy.

L’edizione speciale Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition presenta una cassa in alluminio leggera e dal look sportivo, con un quadrante esclusivo e due taglie diverse, da 44 mm con cinturino Black e da 40 mm con cinturino Mod Gray. Entrambi i cinturini sono realizzati in materiale fluoroelastomero (FKM) e progettati per permettere la traspirazione, garantendo una vestibilità eccellente che si traduce in performance migliori. In combinazione con le funzionalità e all’avanguardia di Galaxy Watch Active 2, come la nuova ed esclusiva ghiera touch e l’interfaccia One UI, il Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition offre tante possibilità di personalizzazione e comandi intuitivi, su misura per le esigenze di allenamento e benessere di chi lo indossa.

Il Galaxy Watch Active 2 è un aggiornamento piccolo ma importante per uno smartwatch che Samsung ha rilasciato all’inizio di quest’anno. Samsung ha aggiunto una cornice sensibile al tocco all’anello attorno allo schermo, il che semplifica notevolmente la navigazione nel suo sistema operativo Tizen. La compagnia ha anche introdotto un monitor della frequenza cardiaca migliorato rispetto al suo predecessore, funzionalità ECG e cinturini esclusivi. Tutte e tre le versioni dovrebbero essere disponibili a fine settembre.