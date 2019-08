Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ su Amazon

Filippo Vendrame,

Presentati nella serata di ieri, i nuovi Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ sono già disponibili in preordine su Amazon. Questo significa che gli interessati potranno prenotarli per riceverli immediatamente al day one fissato per il prossimo 23 agosto. Da evidenziare che la prenotazione segue la politica di Amazon.it del “prezzo minimo garantito”. Se il prezzo applicato su Amazon.it dovesse diminuire prima della data di uscita, di spedizione o di consegna elettronica, i clienti pagheranno il prezzo più basso.

Gli interessati possono prenotare il Samsung Galaxy Note 10 a 979 euro e il Samsung Galaxy Note 10+ a 1129 euro nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 è un phablet Android che si caratterizza per un display edge-to-edge Infinity-O da 6.3 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED HDR10+ con risoluzione 2280 x 1080 pixel. Cuore pulsante il chip Exynos 9825 con processo produttivo a 7 nm abbinato a 8 GB di RAM e a 256 GB di storage. Il reparto foto include una fotocamera frontale da 10 MP (f/2.2) con focus automatico da 80°, mentre la fotocamera posteriore comprende tre sensori: 16+12+12 MP.

Presente l’immancabile pennino S Pen con giroscopio a 6 assi. Dotazione di serie che continua con Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5 GHz), LTE cat.20 4×4 MIMO, Bluetooth 5.0, ANT+, USB-C, NFC e sensori di localizzazione GPS, GALILEO, GLONASS, BELDOU. Batteria da 3.500 mAh.

Galleria di immagini: Samsung Galaxy Note 10/10+, immagini

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ è il “fratello maggiore” del Samsung Galaxy Note 10 e si caratterizza per un display edge-to-edge Infinity-O da 6.8 pollici con tecnologia Dynamic AMOLED HDR10+ con risoluzione 3040 x 1440. La piattaforma hardware è la medesima ma in questo modello la dotazione RAM sale a 12 GB. Due le opzioni di storage: 256 e 512 GB. Differenze anche a livello della fotocamera posteriore dove spiccano ben 4 sensori: 16+12+12 MP a cui si aggiunge il sensore DepthVision con risoluzione VGA.

Batteria da ben 4300 mAh. Viene proposto anche in variante 5G.