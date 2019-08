Fibra ottica TIM: offerta e prezzi

Filippo Vendrame,

TIM SUPER FIBRA è l’offerta di TIM per chi è raggiunto dalla sua rete in fibra ottica su tecnologia FTTH, cioè con la fibra ottica che arriva sin dentro alle abitazioni. Grazie a questa rete è possibile accedere ad un’offerta di connettività che può garantire velocità sino a 1 Gbps. Una linea a banda ultralarga in grado di permette alle persone di accedere a tutta una serie di servizi di valore aggiunto altrimenti non fruibili con tecnologie alternative.

L’offerta TIM SUPER FIBRA non si limita, però, a proporre ai clienti dell’operatore solamente l’accesso ad Internet. Compresi nell’offerta anche ulteriori servizi. Vediamo nei dettagli cosa offre oggi TIM ricordandosi che la tariffa può essere modificata in ogni momento.

TIM SUPER FIBRA

TIM SUPER FIBRA offre connettività su fibra ottica in modalità FTTH sino a 1 Gbps (100 Mbps in upload). La rete FTTH di TIM oggi raggiunge 100 città. Per verificare se si è coperti, l’operatore ha messo a disposizione un comodo tool da cui è possibile poi proseguire per aderire alla tariffa. L’offerta è in promozione per i clienti che passano da altro operatore al costo totale di 35€/mese, dal 5° anno 30€/mese. L’offerta include la massima velocità disponibile fino a 1 GIGA in download / 100 Mega in upload e il modem TIM rateizzabile fino a 48 mesi.

In caso di recesso nei primi 12 mesi dall’attivazione saranno dovute le rate mancanti del contributo di attivazione. In caso di recesso saranno inoltre dovute le eventuali rate residue del modem TIM.

TIM SUPER FIBRA include anche una linea di rete fissa con chiamate a 19 €cent/minuto e 19 €cent di scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, una selezione di contenuti di intrattenimento del catalogo TIMVISION PLUS disponibili a scelta su decoder TIM Box, smart TV, PC, smartphone e tablet e un’opzione a scelta cliente tra: SAFE WEB PLUS, SMART HOME, VOCE, TIMVISION PLUS, ASSISTENZA.

L’offerta TIM SUPER FIBRA include gratuitamente una delle opzioni sopra riportate, a scelta del cliente. Sarà sempre possibile cambiare la prima opzione inclusa nell’offerta TIM SUPER scelta ad un costo di 10€ una tantum. Il cliente ha la possibilità di aggiungere anche le altre opzioni, oltre alla prima già inclusa nell’offerta, al costo mensile di 5€ ciascuna, con il primo mese gratis, fatta eccezione per l’opzione Smart Home che è in promo gratuita per 1 anno per attivazioni fino all’8/09/2019.

È possibile scegliere l’offerta TIM SUPER FIBRA anche senza modem TIM, l’offerta avrà un costo totale di 30€/mese. È possibile recedere in qualsiasi momento dall’offerta TIM SUPER con i seguenti costi di disattivazione:

Disattivazione linea 30€;

Recesso per passaggio ad altro operatore 5€;

Maggiori dettagli sul sito dell’operatore.