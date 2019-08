Silverlight per Netflix: download e installazione del plug-in

Marco Locatelli,

Per poter visualizzare serie tv e film Netflix (come altre piattaforme di video streming) su computer con il browser è necessario installare Silverlight, un plug-in sviluppato da Microsoft per piattaforme Windows e MAC. Ma come si installa? Ecco una semplice guida per i tre browser principali: Internet Explorer, Firefox e Chrome.

Installare Silverlight su Internet Explorer

Seleziona una serie TV o un film da guardare.

Seleziona Installa ora.

Seleziona Salva file.

Se non riesci a trovare il file, verifica se Silverlight.exe è nella cartella dei download premendo CTRL + J sulla tastiera.

Seleziona Esegui nella schermata Download file – Avviso di protezione.

Seleziona Esegui nella schermata Internet Explorer – Avviso di protezione.

Seleziona Installa ora.

Seleziona Chiudi.

Chiudi e riavvia il browser.

Avvia Netflix e riprova.

Installare Silverlight su Firefox

Seleziona una serie TV o un film da guardare.

Seleziona Installa ora.

Seleziona Salva file.

Tocca due volte o fai doppio clic su Silverlight.exe dalla finestra dei download di Firefox.

Se non riesci a trovare il file, verifica se Silverlight.exe è nella cartella dei download premendo CTRL + J sulla tastiera.

Seleziona OK nella finestra Aprire il file eseguibile? .

Seleziona Esegui nella schermata Apri file – Avviso di protezione.

Seleziona Installa ora.

Seleziona Chiudi.

Chiudi e riavvia il browser.

Avvia Netflix e riprova.

Installare Silverlight su Chrome

Seleziona una serie TV o un film da guardare.

Seleziona Installa ora.

Nella barra dei download di Chrome, in basso sullo schermo, seleziona Silverlight.exe.

Se non riesci a trovare il file, verifica se Silverlight.exe è nella cartella dei download premendo CTRL + J sulla tastiera.

Seleziona Esegui nella schermata Apri file – Avviso di protezione.

Seleziona Installa ora.

Seleziona Chiudi.

Chiudi e riavvia il browser.

Avvia Netflix e riprova.

Se pur completando la procedura si continua a visualizzare il messaggio che chiede di “installare Silverlight” quando si cerca di guardare contenuti su Netflix, ecco come fare.

In genere, in questo caso – come si può leggere sul centro assistenza di Netflix – indica un problema con le autorizzazioni sul computer o l’utilizzo di un browser non compatibile. Per risolvere il problema, attieniti alle procedure seguenti.