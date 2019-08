Ho. Mobile rilancia l’offerta ho. 5.99

Filippo Vendrame,

Ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, mette mano al suo listino e rilancia la ghiotta promozione ho. 5.99 che potrà essere attivata entro il 19 agosto, salvo proroghe. L’offerta ho. 5.99 va a sostituire la precedente ho. 6.99 che, adesso, non è più sottoscrivibile. Nel dettaglio, trattasi di un’offerta operator attack, cioè che potrà essere attivata solamente dai nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero da precisi operatori.

La nuova ho. 5.99 non è quindi per tutti. Entrando nei dettagli di questa tariffa, ho. 5.99 potrà essere sottoscritta da chi proviene da Iliad, Fastweb e dagli operatori virtuali Poste Mobile, Tiscali, Coop Voce, BT Italia, Digi Mobil, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, NT Mobile, NV Mobile, Optima Mobile, Noitel, Rabona Mobile, Uno Mobile – Carrefour, Welcome Italia e Withu. Chi sottoscriverà ho. 5.99 potrà disporre di chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di traffico Internet 4G Basic con velocità massima limitata a 30 Mbps.

Per l’adesione è previsto un costo una tantum di 15,99 euro composto da una prima ricarica di 6 euro e dai 9,99 euro della SIM e dell’attivazione. Compresi all’interno della nuova tariffa l’opzione hotspot, il servizio SMS ho. chiamato, l’avviso di chiamata e il blocco dei servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie e SMS bancari. Anche i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 sono disabilitati come in tutte le sue precedenti offerte tariffarie.

Per chi proviene da Kena Mobile e Daily Telecom è disponibile ho. 8.99 con gli stessi contenuti ma ad un costo di 8,99 euro. Per tutti gli altri è disponibile la tariffa standard ho. 12.99 al costo di 12,99 euro al mese.

Maggiori informazioni direttamente all’interno del sito ufficiale di Ho. Mobile.