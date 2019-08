Sonos, speaker portatile Bluetooth all’orizzonte

Filippo Vendrame,

Sonos sta lavorando ad un inedito speaker portatile Bluetooth. L’indiscrezione arriva da The Verge che aggiunge che questo prodotto presenta come nome in codice “S17“. La certificazione della FCC è già arrivata e questo significa che il debutto è vicino, probabilmente già all’interno dell’evento Sonos di fine agosto che si terrà a New York il 26 e il 27 agosto 2019 e che poi sarà pure replicato all’IFA 2019 di Berlino.

Secondo quanto riporta la fonte, questo speaker si preannuncia davvero molto interessante. Il design non dovrebbe essere troppo dissimile da quello del Sonos One anche se lo speaker sarà leggermente più grande. Inoltre, per garantire un’agevole portabilità, sarà dotato di una comoda maniglia. Questo speaker permetterà di effettuare lo streaming musicale sia da WiFi che da Bluetooth. Per Sonos trattasi della prima vota che è permesso usare il Bluetooth per lo streaming. La commutazione da WiFi a Bluetooth e viceversa avverrà utilizzando un semplice tasto presente sullo speaker.

Saranno presenti anche i supporti ad AirPlay 2, ad Alexa e all’Assistente Google. Questo speaker di Sonos si potrà ricaricare tramite una base ma pure attraverso una porta USB-C. Molto interessante, invece, la funzionalità “Auto Trueplay” di cui dovrebbe essere dotato questo prodotto di Sonos. Lo speaker, sfruttando i microfoni, ottimizzerà automaticamente l’audio in base al contesto in cui si trova.

Oggi, questa possibilità esiste già su altri prodotti del brand americano ma deve essere sfruttata utilizzando l’app dello smartphone. Un prodotto, quindi, estremamente interessante, almeno sulla carta. Non rimane che attendere la presentazione del nuovo speaker per scoprire tutti i dettagli compresi disponibilità e prezzo.