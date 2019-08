Snap, nuovi Spectacles 3 con doppia fotocamera

Marco Locatelli,

Snap ha annunciato oggi Spectacles 3, una versione rinnovata dei suoi occhiali da sole per la realtà aumentata con un nuovo design elegante e una doppia fotocamera HD inserita per generare una percezione di profondità e tridimensionalità. Sono già preordinabili sul sito ufficiale al prezzo di 370 euro.

Gli occhiali, che saranno in edizione limitata, rappresentano l’ultimo sforzo da parte di Snap per realizzare una nuova piattaforma di elaborazione orientata sul viso. Saranno disponibili per l’acquisto sul sito Spectacles.com a partire da novembre al prezzo di 370 euro. Un prezzo superiore più del doppio rispetto al vecchio modello, che costa 175 euro.

Forse un prezzo tanto elevato potrebbe scoraggiare all’acquisto il target di riferimento di Snapchat, ovvero studenti di scuole superiori e di università. Tuttavia un portavoce di Snap ha dichiarato che il modello di quest’anno rappresenta un investimento necessario per la piattaforma: la società deve trovare assolutamente un modo per eseguire al meglio la realtà aumentata (e per farlo è necessario un prodotto che ha dei costi costruttivi non proprio popolari, e di conseguenza sale anche il prezzo di vendita).

Gli occhiali saranno disponibili in due colori: carbonio (nero) e minerale (una via di mezzo tra beige e oro). La struttura del nuovo modello è in acciaio leggero con lenti colorate per la protezione dal sole. Come per le precedenti edizioni, Spectacles permette di catturare facilmente foto e video toccando semplicemente un pulsante sulla parte superiore degli occhiali.

Una volta sincronizzate con il dispositivo iOS o Android, le foto scattate possono essere modificate e inviate agli amici su Snapchat o esportarle per condividerle su altre piattaforme come YouTube.

Migliorata la durata della batteria rispetto ai vecchi modelli: Snap dichiara che sarà possibile catturare fino a 70 video e oltre 200 foto con una ricarica, e i 4GB di spazio di archiviazione sul dispositivo possono contenere fino a 100 video o 1200 foto. Una ricarica completa richiederà circa 75 minuti.

Le foto vengono archiviate con una risoluzione di 1.642 per 1.642 pixel; i video sono archiviati a 1.216 x 1.216. Questa volta, Snap offre un nuovo modo di visualizzare gli snap realizzati con Spectacles grazie ad un visualizzatore 3D incluso simile a Google Cardboard. (Anche il visualizzatore 3D di Spectacles è fatto di cartone.) Purtroppo gli snap realizzati con Spectacles non vengono ancora trasferiti in automatico all’account Snapchat poiché – come afferma la società – ci sono ancora degli ostacoli tecnici che lo impediscono.