PlayStation 5 verrà 499 euro, dicono gli analisti

Se nelle scorse settimane i giocatori hanno tremato al rumor del possibile prezzo di 950 dollari di PlayStation 5, le previsioni di alcuni analisti fanno ora sperare in un costo ben più abbordabile. Secondo quanto riportato dalla Deutsche Bank, infatti, il prezzo di lancio della console sarà di circa 499 dollari. Gli analisti avrebbero considerato il costo dei componenti del sistema di gioco next-gen e la volontà della società nipponica di non vendere in perdita PlayStation 5 nei primi mesi dopo il debutto.

Secondo la banca tedesca, il costo dei componenti della piattaforma starebbe “tra i 386 e i 477 dollari”: scegliere di non perderci nulla, quindi mettere la console in vendita a un prezzo superiore di 477 dollari, potrebbe tuttavia allontanare qualche utente dall’acquisto; quindi non è da escludere che Sony possa comunque mettere sul mercato il suo gioiellino a un prezzo inferiore. Si parla di dollari, ma chiaramente il costo sarebbe il medesimo in euro (una conversione 1:1 non è mai successo, dunque 499 euro).

Deutsche Bank prevede inoltre che saranno vendute 14 milioni di unità entro il 2022, un numero inferiore rispetto a PlayStation 4 che ne vendette 14,8 milioni nello stesso periodo di tempo (due anni). Va però sottolineato che la piattaforma attuale costava 399 dollari al debutto, 100 dollari in meno rispetto a quanto gli analisti prevedono venga distribuita PlayStation 5. Ovviamente non c’è nulla di concreto al riguardo, sono semplici previsioni basate sulle informazioni ufficiali fornite finora e pertanto rimangono speculazioni.

Sarà interessante vedere quale sarà il costo della console stabilito da Sony e l’impatto che avrà sul mercato, vista anche la concorrenza di Xbox Scarlett (che ancora deve rivelare il prezzo) e di Google Stadia, che si inserisce nel settore con la tecnologia del cloud gaming.