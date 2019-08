Spotify rinnova Premium Family

Marco Locatelli,

Spotify annuncia il lancio del nuovo aggiornamento di Spotify Premium Family che offre alle famiglie la possibilità di sperimentare la bellezza della musica in famiglia – e tutto allo stesso prezzo di €14,99. Il nuovo piano Spotify Premium Family dà ai familiari che vivono sotto lo stesso tetto una scelta più ampia per personalizzare lo streaming di musica e podcast, insieme ad un’esperienza di ascolto di musica on demand senza precedenti e senza pubblicità.

Con il nuovo aggiornamento Premium Family, i membri della famiglia manterranno tutto ciò che amano del piano attuale, ma con delle nuove feature:

Controllo genitori: una funzionalità richiesta da tempo nei consigli di amministrazione della community è quella di dare al genitore la possibilità di controllare l’impostazione del filtro “Contenuti Espliciti” di tutti gli account all’interno del piano.

una funzionalità richiesta da tempo nei consigli di amministrazione della community è quella di dare al genitore la possibilità di controllare l’impostazione del filtro “Contenuti Espliciti” di tutti gli account all’interno del piano. Family Mix: le famiglie avranno accesso esclusivo a una playlist personalizzata e ricca di canzoni che piacciono a tutta la famiglia. Family Mix viene aggiornato regolarmente ed è possibile controllare chi è presente in ciascuna sessione per ottimizzare i momenti di ascolto condivisi e preferiti di tutta la famiglia.

le famiglie avranno accesso esclusivo a una playlist personalizzata e ricca di canzoni che piacciono a tutta la famiglia. Family Mix viene aggiornato regolarmente ed è possibile controllare chi è presente in ciascuna sessione per ottimizzare i momenti di ascolto condivisi e preferiti di tutta la famiglia. Family Hub: gli utenti premium ora possono gestire le impostazioni della propria famiglia in un unico posto, inclusa l’aggiunta o la rimozione di membri della famiglia, l’aggiornamento del proprio indirizzo di casa e la regolazione del controllo genitori.

gli utenti premium ora possono gestire le impostazioni della propria famiglia in un unico posto, inclusa l’aggiunta o la rimozione di membri della famiglia, l’aggiornamento del proprio indirizzo di casa e la regolazione del controllo genitori. Sei account: Spotify Premium Family fornisce sei account Spotify Premium individuali per i membri della famiglia che vivono sotto lo stesso tetto, il che significa che manterrai la tua musica e playlist salvate.

Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza Spotify Premium e il nuovo piano Premium Family offre nuove funzionalità di ascolto di musica e podcast da parte delle famiglie – dichiara Alex Norström, Chief Premium Business Officer di Spotify. In un momento in cui i genitori stanno cercando di ridurre i tempi di visualizzazione sia per se stessi che per la loro famiglia, stiamo creando più modi per unire le famiglie attraverso la musica, celebrando allo stesso tempo i gusti individuali e dando ai genitori un maggiore controllo se lo desiderano.

Dal suo primo lancio nel 2014, Spotify Premium Family ha registrato un’incredibile crescita con milioni di abbonati in oltre 60 paesi in tutto il mondo che hanno accesso a oltre 50 milioni di brani e 450.000 titoli di podcast, creando infinite possibilità per i membri della famiglia di scegliere il ritmo che corrisponde al loro umore.

Con nuove funzionalità come Family Mix, le playlist personalizzate ricche di contenuti per tutta la famiglia vengono aggiornate regolarmente in modo che le famiglie abbiano sempre musica nuova da ascoltare insieme. Che si tratti della trasferta mattutina, della cena o della famiglia riunita nel weekend, Family Mix unisce i gusti di tutti.

Spotify continua a fornire contenuti adatti a tutta la famiglia, incluso il recente lancio del suo Disney Hub in alcuni mercati (non in Italia per ora). Disney Hub offre alle famiglie l’accesso alle colonne sonore dei film Disney, Pixar e Marvel, strumentali di Star Wars, i grandi classici, brani da cantare insieme e molto altro ancora – un altro modo in cui Spotify sta offrendo ai membri più della musica che amano. Abbiamo già visto il decollo a livello globale di playlist come Disney Hits, Disney Favorites, Disney Sing-Alongs, The Lion King e Disney Princess.

Il piano aggiornato è ora disponibile in Irlanda e verrà lanciato in autunno su tutti i mercati con Premium Family. Gli utenti di Spotify Premium Family verranno avvisati non appena sarà disponibile il piano Family aggiornato.