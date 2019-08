Apple TV Plus debutterà a novembre?

Matteo Tontini,

Apple TV Plus, il servizio di streaming dell’azienda della “mela morsicata”, è stato annunciato la scorsa primavera, ma da allora non sono stati forniti importanti dettagli come il prezzo degli abbonamenti e la data di lancio. Ora, tuttavia, emergono alcune speculazioni interessanti.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la piattaforma di Apple dedicata alle serie tv e ai film dovrebbe uscire entro novembre, al possibile costo di 10 dollari al mese. Secondo la fonte non è da escludere, inoltre, che possa essere disponibile una prova gratuita del servizio; la società partirà con una quantità di contenuti ridotta, espandendola gradualmente nel corso dei mesi (i vertici hanno dichiarato di voler puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità, mettendo sul piatto 6 miliardi di dollari per le produzioni originali).

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha definito Apple TV Plus “diversa da qualsiasi cosa sia mai stata fatta prima”. Non sarebbe una sorpresa vedere la piattaforma debuttare nel mese di novembre: d’altronde nello stesso periodo verrà lanciata Disney+, e la società di Cupertino potrebbe avere tutta l’intenzione di fare concorrenza alla Casa del Topo. Disney+ potrebbe infatti rivelarsi un avversario particolarmente temibile vista l’inclusione di tutti i grandi classici, una serie live action su Star Wars e le produzioni Marvel che tanto piacciono al pubblico. Il rivale più grande rimane comunque Netflix, che tuttavia ha registrato un calo di abbonati nel secondo trimestre di quest’anno: secondo il CEO del “re dello streaming”, Reed Hastings, la causa sarebbe da ricercarsi nel rialzo dei prezzi dei suoi piani e nella mancanza di contenuti originali per attirare nuovi iscritti.

Sarà interessante vedere come muterà il panorama delle produzioni televisive con il debutto delle nuove piattaforme.