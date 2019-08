Realme 5, due smartphone con quattro fotocamere

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato due nuovi smartphone di fascia media con interessanti caratteristiche. I Realme 5 e 5 Pro condividono lo stesso design e alcune specifiche, ma ci sono importanti differenze, come il processore e la fotocamera posteriore principale. I nuovi modelli saranno disponibili in India, ma non è da escludere l’arrivo in Italia, dove si può acquistare il precedente Realme 3 Pro.

Entrambi i dispositivi hanno una cover in plastica lucida con finitura “olografica”, sono resistenti agli spruzzi d’acqua e hanno un piccolo notch a goccia che ospita la fotocamera frontale (13 megapixel per Realme 5 e 16 megapixel per Realme 5 Pro). Il Realme 5 possiede uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600×720 pixel) e integra un processore octa core Snapdragon 665, affiancato da 3/4 GB di RAM e 32/64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD. Il Realme 5 Pro ha invece un display da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e integra un processore octa core Snapdragon 712, 4/6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD.

Le fotocamere posteriori sono quattro per entrambi i modelli, ma cambia la risoluzione di quella principale: 12 megapixel per Realme 5 e 48 megapixel per Realme 5 Pro. Le altre tre sono in comune: grandangolo da 8 megapixel, sensore da 2 megapixel per la profondità e sensore da 2 megapixel per scatti macro. Alla destra del modulo fotografico c’è il flash dual LED.

La connettività è garantita dai chip WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri e il lettore di impronte digitali sul retro. Le capacità delle batterie sono 5.000 mAh per Realme 5 e 4.035 mAh per Realme 5 Pro. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia ColorOS 6.

I prezzi del Realme 5 (colori Crystal Blue e Crystal Purple) sono 9.999 rupie (3GB+32GB), 10.999 rupie (4GB+64GB) e 11.999 rupie (4GB+128GB). I prezzi del Realme 5 Pro (colori Sparkling Blue e Crystal Green) sono invece 13.999 rupie (4GB+64GB), 14.999 rupie (6GB+64GB) e 16.999 rupie (8GB+128GB).