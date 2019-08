Spotify ispirerà una miniserie televisiva

Matteo Tontini,

Ascoltare le canzoni in streaming è l’esempio calzante di come il business della musica si sia trasformato nel corso degli ultimi anni: un tempo (oggi lo fanno ancora i collezionisti), i brani si ascoltavano su vinile, musicassette e CD, poi la musica si è digitalizzata grazie al formato MP3 e l’avvento di Spotify ha calato il sipario su una tradizione decennale. Adesso, pare che il colosso dello streaming musicale sarà fonte di ispirazione per una miniserie televisiva.

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, lo show sarà tratto dal libro Spotify Untold di Jonas Leijonhufvud e Sven Carlsson: la produzione sarà opera di Yellow Bird UK, studio di proprietà di Banijay Group. Il libro è stato pubblicato lo scorso marzo, ma non è ancora stato tradotto in lingua inglese (al momento è disponibile in francese). Racconta nel dettaglio la storia della startup svedese attingendo da oltre 70 interviste.

Il materiale promozionale del libro si concentra sull’ostilità di Steve Jobs nei confronti di Spotify e dei suoi dipendenti, che sarà probabilmente il tema principale della miniserie televisiva. Altri aspetti che potrebbero essere trattati includono la competizione tra Spotify e Beats Music (ora Apple Music), gli esperimenti di startup nel settore hardware e le dinamiche tra pirateria dei media e modelli di streaming supportati da pubblicità. Non è stata rivelata alcuna possibile data d’uscita, ma è stato annunciato che gli autori del libro Carlsson e Leijonhufvud saranno coinvolti nel progetto.

Nei giorni scorsi, il gigante della musica streaming ha annunciato il nuovo aggiornamento di Premium Family che offre la possibilità di sperimentare la bellezza della musica in famiglia – e tutto allo stesso prezzo di 14,99 euro.