YouTube dirà presto addio ai messaggi diretti

Matteo Tontini,

La funzione dei messaggi diretti di YouTube non è stata usata abbastanza, o almeno questo è quello che spinge a pensare la decisione di Google di eliminarla del tutto: sebbene fosse comoda per certi versi, soprattutto su dispositivi mobile, non è mai stata tra le chat più popolari e gettonate della società. Dunque è arrivato l’annuncio tramite una pagina di supporto YouTube: la piattaforma rimuoverà definitivamente la sua funzione di messaggistica il 18 settembre.

Non sono stati riferiti esplicitamente i motivi per cui l’azienda ha optato per la rimozione della funzionalità, ma ha affermato che questo potrebbe rafforzare e incrementare la pubblicazione dei commenti ai video. Nella pagina di supporto si legge:

Valutiamo costantemente le nostre priorità e abbiamo deciso di interrompere la funzione dei messaggi diretti di YouTube per concentrarci sul miglioramento delle conversazioni pubbliche.

Questo potrebbe indicare che in futuro YouTube sarà dotato di migliori funzioni e strumenti di moderazione per i commenti. D’altro canto, quella dei messaggi diretti non è una feature che si sposa bene con la funzione per cui la piattaforma è stata creata e divenuta famosa in tutto il mondo, quella della condivisione video. Inoltre, va a fare concorrenza ad app della società orientate alla sola messaggistica o che comunque hanno a che fare con la chat (tipo Google Hangouts, che inizierà a sparire da ottobre).

