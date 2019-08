Xiaomi Mi 9T Pro: primo contatto

Flavio Piccioni,

La scorsa settimana vi abbiamo annunciato l’arrivo in Italia dello Xiaomi Mi 9T Pro, l’ultimo arrivato della serie Mi 9, e oggi abbiamo avuto l’opportunità di vederlo dal vivo grazie ad un evento ospitato negli uffici milanesi di Xiaomi e presentato da Leonardo Yisha Liu, general manager di Xiaomi Italia.

Mi 9T Pro si affianca a Mi9, Mi9 SE e Mi 9T, e rappresenta l’offerta Xiaomi dedicata agli appassionati di gaming, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 855 e alla GPU Adreno 640, ma garantisce ottime prestazioni in tutte le condizioni di utilizzo con 6GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione.

Presente una speciale modalità Game Turbo 2.0 dedicata al gioco, in grado di migliorare le prestazioni ma anche le impostazioni del display e dell’audio durante le sessioni di gioco; e per prevenire il terminale dai surriscaldamenti l’azienda ha previsto un sistema di raffreddamento composto da 8 strati di grafene.

Lo schermo è un AMOLED da 6,39” con supporto HDR, e non presenta alcuna interruzione dovuta a notch, gotch o fori, ma grazie a bordi molto sottili riesce ad ottenere un rapporto screen-to-body pari al 91,9%. Questo grazie al modulo pop-up per la fotocamera frontale da 20MP, come già visto per il Mi 9T.

La fotocamera principale è sempre costituita da un triplo sensore: uno principale Sony IMX586 da 48MP, un teleobiettivo 2X da 8MP, ed un ultra-grandangolo da 13MP.

Non mancano una batteria da 4000mAh con supporto alla ricarica rapida da 27 Watt, l’NFC per i pagamenti contactless con Google Pay, il sensore d’impronta sotto al display, il jack audio da 3,5mm per collegare cuffie cablate, e la localizzazione con GPS a doppia frequenza.

Xiaomi Mi 9T Pro sarà disponibile su Amazon, sul sito mi.com/it e nei Mi Store autorizzati, a partire dal prossimo 2 settembre nelle colorazioni Carbon Black e Glacier Blue. Solo sul sito mi.com/it arriverà anche la versione esclusiva in colore Flame Red, mentre non è prevista la commercializzazione nelle catene di elettronica. Il prezzo di vendita consigliato è di €449,90.

Durante il nostro primo contatto con lo Xiaomi Mi 9T Pro abbiamo avuto un’ottima impressione: il dispositivo sembra ben solido e maneggevole, e la qualità del display veramente brillante. Le prestazioni ci sono apparse fluide e le prime foto di qualità abbastanza buona. Attendiamo però un paio di settimane per dare un giudizio più approfondito nella nostra recensione.