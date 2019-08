Google Chromecast, stop update sul primo modello

Marco Locatelli,

Google Chromecast originale, è stato bello finché è durato. Tradotto: il primo dongle HDMI firmato bigG, che ha compiuto sei anni dal giorno del suo rilascio, non dovrebbe più ricevere aggiornamenti dal prossimo futuro.

Lo stop del supporto agli aggiornamenti software della chiavetta non è stato ancora annunciato dal colosso di Mountain View, ma – come riportano i colleghi di 9to5Google – il firmware del primo Chromecast è fermo alla versione 1.36.157768 mentre tutti gli altri modelli successivi hanno il firmware 1.40.156414.

Contattato dai collegi di 9to5Google, Google ha fatto sapere che il dispositivo non smetterà di essere aggiornato tout court ma continuerà a ricevere bug fix e patch di sicurezza. Nessuna smentita per quanto riguarda la distribuzione di nuovi major update.

Ma da quanto tempo il primo Chromecast non riceve più aggiornamenti? Secondo una ricostruzione fatta dal portale whatismybrowser.com sembra che la versione del firmware 1.36.x corrisponde a Chrome 70 (ricordiamo che il dispositivo funziona infatti con un software che non è altri che un “derivato” del browser Chrome), quest’ultimo rilasciato a metà ottobre 2018.

Ciò significa quindi che il dongle HDMI di Google non si aggiorna più da quella data. Per quanto riguarda, invece, i Chromecast con firmware 1.40.x questi sono basati sulla versione 74 del browser Chrome, distribuito ad aprile 2019. Ricordiamo che attualmente l’ultima versione del browser di bigG è la 76, rilasciata oltre un mese fa.

Attenzione, però: ciò non significa che Chromecast smetterà di funzionare ma semplicemente che non riceverà più aggiornamenti che non siano, come riferito dalla stessa Google, patch di sicurezza o bugfix.

Vuoi configurare Netflix sul tuo Chromecast? Ecco una piccola mini guida che spiega nel dettaglio come installare l’app e le funzionalità disponibili.