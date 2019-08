Lenovo annuncia i ThinkPad con Intel Comet Lake

Luca Colantuoni,

Lenovo ha annunciato sei nuovi notebook basati sui recenti processori Intel Comet Lake di decima generazione. Il ThinkPad X1 Carbon (settima generazione) è il primo modello del produttore cinese ad ottenere la certificazione Project Athena. Gli altri sono i ThinkPad X1 Yoga (quarta generazione), T490, X390, L13 e L13 Yoga.

Il ThinkPad X1 Carbon possiede uno schermo da 14 pollici con risoluzione 4K o full HD, processori Intel Core i5/i7 con quattro e sei core, sistema audio Dolby Atmos con due woofer e due tweeter, connettività Wi-Fi 6 e LTE-A, porta Thunderbolt 3 e una batteria che offre un’autonomia fino a 18,5 ore e supporta la ricarica rapida (80% in 60 minuti). Lo spessore è di appena 14,9 millimetri, mentre il peso è 1 Kg. Sarà disponibile da settembre ad un prezzo base di 1.479 dollari. Il ThinkPad X1 Yoga è la corrispondente versione convertibile. Può essere utilizzato in diverse modalità anche con la stilo ThinPad Pen Pro in dotazione. Il prezzo base è 1.609 dollari.

Il ThinkPad T490 ha invece uno schermo da 14 pollici con risoluzione WQHD o full HD, processori quad core Intel Core i5/i7, connettività Wi-Fi 6 e LTE-A, due altoparlanti con Dolby Audio Premium e una batteria che offre fino a 15 ore di autonomia. Sarà disponibile da ottobre ad un prezzo base di 1.129 dollari. Il ThinkPad X390 ha uno schermo da 13,3 pollici, processori Intel Core i5/i7 e batteria con autonomia fino a 16,8 ore. Sarà in vendita da ottobre ad un prezzo base è 1.019 dollari.

Gli ultimi due notebook sono più economici. Il ThinkPad L13 e L13 Yoga hanno uno schermo da 13,3 pollici con risoluzione full HD, processori Intel Core i5/i7, altoparlanti con Dolby Audio Premium, batterie con autonomia di 14 e 12 ore, rispettivamente. Entrambi saranno disponibili da ottobre. I prezzi base sono 749 e 919 dollari.