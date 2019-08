Smartphone LG Dual Screen con browser Naver Whale

Luca Colantuoni,

LG ha organizzato un evento all’IFA 2019 di Berlino per annunciare nuovi smartphone che supportano la modalità Dual Screen, uno dei quali dovrebbe essere il V60 ThinQ 5G. Il produttore coreano installerà sui nuovi modelli il browser Naver Whale che permette di sfruttare il doppio schermo nel migliore dei modi.

L’accessorio Dual Screen è stato introdotto da LG con il V50 ThinQ 5G. Si tratta di una custodia protettiva con uno schermo OLED da 6,2 pollici (2160×1080 pixel) che si collega allo smartphone tramite pin magnetici. Può essere utilizzato in maniera indipendente oppure insieme al display principale per mostrare differenti app nello stesso momento. L’obiettivo del produttore è quindi migliorare il multitasking. Quest’ultima caratteristica è disponibile in Naver Whale tramite la funzionalità Omnitasking.

Il browser, basato su Chromium e quindi compatibile con le estensioni pubblicate sul Google Web Store, permette di visualizzare contemporaneamente due siti nella stessa scheda. Lo spazio riservato al sito può essere modificato mediante un divisore verticale. La funzionalità viene ulteriormente potenziata dall’uso del Dual Screen, in quanto è possibile sfruttare anche lo schermo supplementare. Gli utenti possono, ad esempio, visualizzare le categorie di un sito di shopping su uno schermo e la descrizione del prodotto sull’altro oppure leggere una notizia in due lingue differenti.

LG sottolinea che Whale consentirà di utilizzare la tecnologia Dual Screen in maniera più creativa. Nel comunicato si parla di nuovi smartphone, quindi il V60 ThinQ 5G non sarà l’unico compatibile con l’accessorio. Nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni sul G8X ThinQ. Per l’annuncio ufficiale è necessario attendere l’evento del 6 settembre.