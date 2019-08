VMware e Nvidia lanciano il cloud ibrido su AWS

Antonino Caffo,

VMware e Nvidia hanno presentato VMware Cloud, una progetto per realizzare un’offerta di cloud ibrido su Amazon AWS, in grado di operare da cloud e server on-premise e semplificare la migrazione delle applicazioni basate su VMware vSphere. Un altro fine è velocizzare il calcolo ad alte prestazioni o l’apprendimento automatico per la ricerca, la sperimentazione e l’implementazione della produttività.

VMware Cloud su AWS offrirà istanze EC2 con accelerazione GPU dalla T4 100 di Nvidia. AWS aveva condiviso piani per offrire istanze basate sulla GPU T4 100 di Nvidia già a marzo. Le notizie di oggi arrivano all’inizio della conferenza VMworld a San Francisco e pochi giorni dopo che VMware ha acquisito Pivotal e Carbon Black, startup per lo sviluppo di app e sicurezza cloud per 5 miliardi di dollari.

Nvidia ha anche introdotto vCompute Server per la distribuzione accelerata dalla GPU di carichi di lavoro in ambienti virtuali, inclusi vSphere, vCenter e VMware Cloud di VMware. L’ultima offerta di GPU virtuale di Nvidia può beneficiare anche di training di deep learning fino a 50 volte più veloce rispetto a una sola CPU. E vCompute Server può controllare la condivisione GPU per la distribuzione della potenza di calcolo da una singola GPU a più app o macchine virtuali.

Gli utenti saranno in grado di migrare i flussi di lavoro di vCompute Server dai datacenter locali al cloud con un clic. Una volta nel cloud, le esigenze possono essere modulate utilizzando l’infrastruttura elastica AWS, aumentando o riducendo il calcolo in base alle esigenze del progetto.

Insieme a VMware, stiamo progettando l’infrastruttura cloud ibrida con accelerazione GPU più avanzata e più performante per favorire l’innovazione in tutta l’azienda – ha dichiarato il CEO di Nvidia, Jensen Huang in un comunicato diffuso online.