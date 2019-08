Il check-in Vueling si fa con Assistente Google

Antonino Caffo,

Vueling diventa la prima compagnia aerea in Europa che mette insieme check-in e pagamenti online, come anche l’acquisto dell’imbarco prioritario, tutto attraverso Assistente Google.

L’assistente virtuale si può attivare automaticamente pronunciando la frase “Ok Google” e subito dopo “ho bisogno delle mie carte di imbarco”. In particolare, i clienti possono effettuare il check-in online delle proprie prenotazioni Vueling a nome di un passeggero, mantenendo il posto assegnato durante l’acquisto oppure utilizzando l’opzione casuale senza costi aggiuntivi. Inoltre, l’assistente virtuale mette a disposizione dei clienti la possibilità di acquistare l’imbarco prioritario effettuando il pagamento tramite l’account Google Pay.

In passato, Vueling e Google hanno già realizzato progetti di collaborazione con l’obiettivo di digitalizzare i processi e semplificare la vita dei passeggeri. Solo un anno fa infatti la compagnia aerea ha messo a disposizione dei suoi clienti la possibilità di salvare le carte d’imbarco in Google Pay.

Questo nuovo servizio viene lanciato nell’anno del 15° anniversario della compagnia aerea. Quindici anni in cui l’obiettivo di Vueling è sempre stato quello di rendere democratico il trasporto aereo e avvicinarlo il più possibile alle persone, rendendolo più accessibile e con un’immagine fresca, familiare e innovativa. Il tutto, mantenendo sempre alta l’attenzione verso le nuove tecnologie. In 15 anni, Vueling è diventata una realtà consolidata, da 400 mila passeggeri trasportati nel 2004 è passata a oltre 32 milioni nel 2018 e da 2 aerei a una flotta di 120.

Ricordiamo che Vueling ha dato il via alle sue operazioni in Italia nel 2004. Per la stagione estiva 2019, Vueling opera 80 rotte in partenza da 17 aeroporti italiani, incluso Roma Fiumicino, secondo hub internazionale della compagnia aerea. Vueling è parte di IAG, uno dei principali gruppi aerei al mondo: in tutto il suo network, è operativa complessivamente con oltre 330 rotte verso più di 120 destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa.