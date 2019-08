Microsoft annuncerà nuovi Surface il 2 ottobre

Luca Colantuoni,

Microsoft ha invitato la stampa specializzata ad un evento che avrà luogo a New York il 2 ottobre. L’azienda di Redmond dovrebbe annunciare nuove versioni dei Surface già in catalogo, ma anche un Surface dual screen, del quale circolano indiscrezioni da diversi mesi. In quella occasione potrebbero essere svelate novità per Windows 10 e il browser Edge.

Nell’invito si leggono solo data e luogo dell’evento. Microsoft non ha inserito nessun indizio, ma quasi certamente verranno mostrati i Surface Pro 7 e Surface Laptop 3. Curiosamente gli attuali Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 sono stati annunciati il 2 ottobre 2018. Per entrambi si prevedono ovviamente nuovi processori, probabilmente i recenti Intel Comet Lake di decima generazione. Un ipotetico Surface Book 3 potrebbe integrare invece processori Intel Ice Lake con una GPU migliore. L’attuale Surface Book 2 è stato presentato ad ottobre 2017, quindi sembra arrivato il momento di un nuovo modello. Aggiornamenti hardware possibili anche per Surface Studio e Surface Go.

Il protagonista principale dell’evento potrebbe però essere il Surface dual screen, noto con il nome in codice Centaurus. Un prototipo del dispositivo sarebbe stato mostrato durante un evento interno all’inizio di giugno. In base alle indiscrezioni che circolano da molte settimane, Centaurus dovrebbe avere un design simile al famoso Microsoft Courier ed essere uno dei primi Surface con sistema operativo Windows Lite. Il diretto concorrente di Chrome OS potrebbe supportare le app Android e i processori ARM. Non è quindi da escludere la presenza dello Snapdragon 8cx nel Surface dual screen. Nelle prossime settimane dovrebbero essere divulgati ulteriori informazioni sui nuovi dispositivi Microsoft.