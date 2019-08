Sony lancia i nuovi obiettivi per APS-C

Antonino Caffo,

Sony ha annunciato l’introduzione di due nuovi obiettivi con zoom per APS-C nella gamma con attacco E della serie G: l’obiettivo con zoom standard E 16-55 mm F2,8 G e il super teleobiettivo zoom E 70-350 mm F4,5-6,3 G OSS.

Il sistema ad attacco E di Sony vanta dunque un totale di 54 obiettivi. Dopo il lancio delle nuove fotocamere mirrorless APS-C α6600 e α6100, la gamma di fotocamere APS-C di Sony si arricchisce ulteriormente per rispondere alle varie esigenze degli appassionati e professionisti.

Ci stiamo concentrando sullo sviluppo di una gamma con attacco E dedicata a fotocamere full-frame e APS-C – ha dichiarato Yann Salmon Legagneur, Direttore Product Marketing Digital Imaging di Sony Europe – continueremo a promuovere l’innovazione in tutti gli aspetti dell’imaging, offrendo a fotografi e videografi la possibilità di scattare, riprendere e creare come mai prima d’ora.

Lo zoom standard per APS-C da 16-55 mm (24-82,5 mm in lunghezza focale equivalente a 35 mm) con apertura costante F2,8 offre una qualità d’immagine della serie G con prestazioni estremamente elevate. E’ ideale per professionisti e amatori che desiderano immortalare paesaggi, ritratti e istantanee di tutti i giorni. Queste le caratteristiche principali:

Elevata risoluzione da angolo ad angolo sull’intera gamma di zoom, anche a F2,8

Due elementi AA (asferici avanzati) e due elementi asferici sopprimono l’aberrazione per offrire eccellente risoluzione da angolo ad angolo, mentre tre elementi in vetro ED (Extra-low Dispersion) riducono al minimo la dispersione del colore e l’aberrazione cromatica

Immagini nitide e di alta qualità grazie all’eliminazione della luce parassita e delle immagini fantasma attraverso un rivestimento ai nanocristalli

Apertura circolare a 9 lamelle e preciso controllo dell’aberrazione sferica per un morbido effetto bokeh

Obiettivo compatto e leggero dal peso di soli 494 grammi con apertura massima F2,8 costante e luminosa

Motore lineare XD (Extreme Dynamic), lo stesso degli obiettivi della serie G Master™, per AF e tracking rapidi, precisi e silenziosi

Pulsante di blocco della messa a fuoco personalizzabile per un utilizzo istantaneo

Funzione di messa a fuoco manuale a risposta lineare per una messa a fuoco manuale rapida e precisa

Design resistente a polvere e umidità, perfetto per le condizioni ambientali più difficili

Elemento anteriore con rivestimento al fluoro per neutralizzare sporco e impronte

Il nuovo super teleobiettivo zoom E 70-350 mm F4,5-6,3 G OSS con design ottico e meccanico ottimizzato sposa invece la qualità della serie G su tutta l’immagine, fino alla massima lunghezza focale di 350 mm (105-525 mm in lunghezza focale equivalente a 35 mm). Le alte prestazioni ottiche si combinano alla praticità e mobilità di un corpo compatto e leggero, nonostante lo zoom 5x. L’obiettivo è dotato inoltre di stabilizzazione dell’immagine ottica integrata per una stabilità e praticità ancora maggiori. Queste le caratteristiche principali:

Elevata qualità d’immagine da angolo ad angolo fino a 350 mm

Obiettivo asferico che elimina l’aberrazione ottica e assicura una risoluzione eccellente da angolo ad angolo

Tre elementi in vetro ED disposti in maniera efficace per eliminare l’aberrazione cromatica e tenere sotto controllo la sfocatura cromatica anche negli angoli

Apertura circolare per ottenere morbidi effetti bokeh

Design leggero e compatto di soli 625 grammi per un altissimo grado di portabilità

Motore lineare XD avanzato in un obiettivo in formato APS-C per AF e tracking rapidi e precisi

La stabilizzazione dell’immagine con SteadyShot ottico integrato assicura immagini prive di sfocature, soprattutto per scatti a lunghezze focali da super teleobiettivo

ottico integrato assicura immagini prive di sfocature, soprattutto per scatti a lunghezze focali da super teleobiettivo Il pulsante di blocco della messa a fuoco comodo da raggiungere si può assegnare ad altre funzioni dal corpo macchina

Il selettore per la commutazione della messa a fuoco AF/MF sull’obiettivo permette di passare facilmente dalla messa a fuoco automatica a quella manuale per fare fronte alle mutevoli esigenze di ripresa

I modelli SEL1655G e SEL70350G saranno disponibili in Europa a partire da ottobre a prezzi da comunicare.