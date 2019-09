WhatsApp è ormai una piattaforma dove quasi ogni giorno vengono segnalati messaggi di spam e truffe. L’ultima in ordine do tempo è un messaggio sospetto segnalato dalla Polizia Postale, che promette agli utenti di avere delle scarpe e magliette totalmente gratis.

Il messaggio riportato recita: “Adidas festeggia il suo 95esimo compleanno regalando 3000 paia di scarpe e magliette. Clicca qui“, con l’indirizzo del sito che sembra essere adidas.com, un messaggio che a quanto pare è diventato virale su WhatsApp. Ecco cosa scrive invece proprio la Polizia Postale su Facebook, avvisando gli utenti della truffa:

Dopo le numerose segnalazioni ricevute negli ultimi giorni, vi invitiamo a diffidare di una bufala che sta tornando attuale su WhatsApp, secondo cui Adidas regala 3000 scarpe e magliette in occasione del suo compleanno. Niente di tutto questo è vero e facciamo attenzione a non selezionare alcun link che può portare in siti, che come già sappiamo, possono raccogliere non solo i nostri dati ma anche quelli della carta di credito, in modo tale da completare al meglio la truffa per i malintenzionati. Dunque torniamo a rammentarvi che nessuno regala niente e per evitare di incorrere in qualche bufala, informatevi sempre e chiedete anche a noi.