Windows 10 20H1 Build 18970, nuova modalità tablet

Luca Colantuoni,

Microsoft ha avviato la distribuzione di una nuova versione preliminare di Windows 10 per gli Insider. La Build 18970 (20H1) introduce due novità principali, ovvero una rinnovata esperienza tablet per i dispositivi 2-in-1 e una modalità di ripristino del sistema operativo che prevede il download dei file dal cloud.

In Windows 10 è già disponibile una modalità tablet, ma quella inclusa nella Build 18970 è espressamente indirizzata ai dispositivi ibridi con tastiera staccabile e ai notebook convertibili che possono essere utilizzati come tablet tramite touch o stilo. La nuova modalità viene attivata automaticamente quando l’utente stacca la tastiera oppure ruota lo schermo di 180 gradi. L’interfaccia del sistema operativo verrà quindi modificata per consentire una migliore esperienza d’uso. In particolare verrà aumentato lo spazio tra le icone nella barra delle applicazioni, la casella di ricerca verrà ridotta ad icona, Esplora File avrà un layout più adatto al touch e la tastiera on-screen verrà mostrata quando l’utente tocca un campo di testo.

Questa modalità è al momento accessibile solo ad un numero limitato di Insider in versione beta. Microsoft vuole ricevere i feedback necessari per apportare eventuali correzioni. La modalità tablet già presente in Windows 10 non verrà eliminata, ma dovrà essere attivata manualmente nelle impostazioni o tramite il centro notifiche.

Microsoft ha inoltre modificato la procedura di ripristino, aggiungendo la possibilità di scaricare i file di Windows 10 dal cloud. È sufficiente selezionare la voce corrispondente nella finestra. Essendo una procedura di reset verranno eliminate le applicazioni installate, le modifiche apportate alle impostazioni e, se selezionata l’opzione, anche i dati personali. Il “cloud download” ripristinerà la stessa build, versione e edizione attualmente installata sul dispositivo.

Con la Build 18970 è disponibile la nuova esperienza Cortana per tutti gli Insider degli Stati Uniti e sono stati risolti numerosi bug.