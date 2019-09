Filippo Vendrame,

“Amazon Riparti alla grande” è una nuova promozione che il colosso dell’ecommerce ha lanciato per salutare l’arrivo di settembre, mese in cui si riprende a lavorare e a studiare dopo la pausa estiva. Da oggi 2 settembre e sino al prossimo 9 del mese, Amazon offrirà centinaia di imperdibili sconti su moltissime categorie merceologiche. Ci saranno sconti su smartphone, giochi, fotocamere, prodotti per la domotica, smart speaker e davvero molto altro ancora. Da tradizione, ci saranno offerte valide per tutta la settimana e offerte valevoli solo per una precisa giornata.

Il suggerimento, quindi, è quello di non perdere mai d’occhio la vetrina delle offerte della promozione “Amazon Riparti alla grande” per non lasciarsi scappare l’occasione di fare qualche buon affare e risparmiare molti soldi per l’acquisto del prodotto desiderato. Inoltre, per gli iscritti al programma Amazon Prime, i prodotti venduti e spediti da Amazon si potranno ricevere rapidamente in un giorno lavorativo.

Ecco le migliori offerte di Amazon che rimarranno valide per tutta la settimana della promozione.

Amazon Riparti alla grande: le migliori offerte

Smart speaker Alexa (↑)

Se l’obiettivo è quello di entrare nel mondo di Alexa, Amazon offre alcuni dei suoi migliori smart speaker in forte sconto.

Echo Plus (2ª generazione) – Hub per Casa Intelligente integrato a 119,99 euro. (Acquista su Amazon)

– Hub per Casa Intelligente integrato a 119,99 euro. (Acquista su Amazon) Echo Plus (2ª generazione) + Philips Hue White Lampadina a 119,99 euro. (Acquista su Amazon)

a 119,99 euro. (Acquista su Amazon) Echo Show 5 – Schermo compatto e intelligente con Alexa a 74,99 euro. (Acquista su Amazon)

– Schermo compatto e intelligente con Alexa a 74,99 euro. (Acquista su Amazon) Echo Dot (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con integrazione Alexa a 39,99 euro. (Acquista su Amazon)

– Altoparlante intelligente con integrazione Alexa a 39,99 euro. (Acquista su Amazon) Echo Input, Nero – Aggiungi Alexa al tuo altoparlante a 24,99 euro. (Acquista su Amazon)

Console e videogiochi (↑)

Amazon ha deciso di offrire tante offerte speciali per gli appassionati di gaming.

Amazon non si è dimenticato nemmeno dei computer che in questa promozione possono essere acquistati anche in forte sconto.

Lenovo Ideapad S130 : Processore Intel N5000, 128 GB SSD, RAM 4 GB, Windows 10 a 351 auro. (Acquista su Amazon)

: Processore Intel N5000, 128 GB SSD, RAM 4 GB, Windows 10 a 351 auro. (Acquista su Amazon) Acer Swift 1 SF114-32-P7YP : Processore Intel Pentium Silver N5000, RAM da 4 GB DDR4, 128GB SSD, Display 14″ FHD IPS a 359 euro. (Acquista su Amazon)

: Processore Intel Pentium Silver N5000, RAM da 4 GB DDR4, 128GB SSD, Display 14″ FHD IPS a 359 euro. (Acquista su Amazon) Lenovo IdeaPad S145: Display 15,6″ HD, Processore AMD A6, 256GB SSD, RAM 4GB, Windows 10 a 279,99 euro. (Acquista su Amazon)

Anche gli smartphone non potevano mancare in questa golosa promozione lanciata da Amazon.

Motorola Moto G7 : Android 9.0, Display 6,2”, Dual Camera da 12Mp, 4/64 GB, Dual Sim, Ceramic Black a 179 euro. (Acquista su Amazon)

: Android 9.0, Display 6,2”, Dual Camera da 12Mp, 4/64 GB, Dual Sim, Ceramic Black a 179 euro. (Acquista su Amazon) Motorola Moto G7 Plus : Android 9.0, Display 6,2”, Dual Camera da 16Mp, 4/64 GB, Dual Sim, Colore Viva Red a 229 euro. (Acquista su Amazon)

: Android 9.0, Display 6,2”, Dual Camera da 16Mp, 4/64 GB, Dual Sim, Colore Viva Red a 229 euro. (Acquista su Amazon) Huawei P smart 2019 (Aurora Blu) più esclusiva cover trasparente a 169 euro. (Acquista su Amazon)

(Aurora Blu) più esclusiva cover trasparente a 169 euro. (Acquista su Amazon) Nokia 8.1: blu Display 6.4″, 64 GB Espandibili, Dual SIM a 361,72 euro. (Acquista su Amazon)

Si ricorda, infine, che Amazon potrebbe variare i prezzi in ogni momento.