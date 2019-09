Da Ecovacs arrivano i Deebot Ozmo 920 e Ozmo 950

Antonino Caffo,

Ecovacs ha presentato, in anticipo sulla partenza di IFA 2019, due nuovi modelli Ozmo. Entrambi sono dotati di alcune tecnologie innovative, che promettono di migliorare e rendere più efficiente la pulizia domestica, anche su più livelli.

Con Deebot Ozmo 920 e Ozmo 950 vediamo infatti una gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti in grado di pulire a fondo ed eliminare periodicamente polvere e sporcizia. Per fare ciò, Ecovacs ha riprogettato le spazzole e i sistemi di aspirazione con una potenza di pulizia migliorata del 21% rispetto ai precedenti. La nuova generazione è supportata da una serie di strumenti intelligenti come la la tecnologia Smart Navi 3.0, che consente la scansione e la mappatura fino a tre piani attraverso il sistema di mappatura multipiano. Inoltre, l’azienda ha rivisto il design del nuovo Deebot: OZMO 920 e OZMO 950 godono di una forma particolarmente bassa, con un’altezza di 9,3 centimetri, per arrivare in luoghi difficili da raggiungere senza rimanere bloccati sotto i mobili.

Gli Ozmo 950 e 920 utilizzano una tecnologia di rilevamento degli ostacoli per identificare tutto ciò che c’è intorno, si muovono intorno ai mobili senza graffiarli o rovesciarli, si fermano davanti alle scale, non si aggrovigliano nei cavi né “inghiottono” i calzini che restano in giro. L’identificazione dei tappeti impedisce a questi ultimi di restare bagnati o rovinarsi durante la modalità di lavaggio. E ciò garantisce ad ogni piano di ricevere la pulizia di cui ha bisogno.

Con una batteria da 3.200 mAh, Deebot Ozmo 920 può pulire per circa due ore prima di tornare automaticamente alla stazione di ricarica; Deebot Ozmo 950, invece, è dotato di una batteria da 5.200 mAh, per una pulizia duratura fino a 200 minuti. Il Deebot Ozmo 920 è disponibile al prezzo consigliato di 499 euro, mentre il Deebot Ozmo 950 al prezzo consigliato di 599 euro.