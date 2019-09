Logitech presenta il mouse Pebble Wireless M350

Antonino Caffo,

Logitech ha annunciato ufficialmente l’arrivo del Pebble Wireless Mouse M350. Un prodotto dal design lineare e sottile, pratico e di facile utilizzo, oltre che adatto a chi è sempre in movimento. Progettato per il lavoro Logitech Pebble M350 offre la sensazione tradizionale del “click”, ma con oltre il 90% del rumore ridotto. Dotato di doppia connettività, è possibile scegliere tra Bluetooth o ricevitore USB Logitech. Inoltre grazie al tracciamento ottico ad alta precisione, Logitech Pebble M350 può essere utilizzato su qualsiasi superficie.

Logitech Pebble Wireless Mouse M350 ha una durata della batteria fino a 18 mesi ed è dotato dell’impostazione “auto-sleep”, che consente di attivare la modalità risparmio energetico quando non è in uso. Il Logitech Pebble Wireless Mouse M350 è disponibile nei principali negozi di elettronica, online e sul sito ufficiale al prezzo suggerito di 25,99 euro.

Generalmente ogni dispositivo tecnologico dovrebbe offrire prestazioni di alto livello ed essere allo stesso tempo un prodotto di design e adatto a tutti – ha detto Art O’Gnimh, Head of Business Group Mainstream di Logitech – Pebble M350 è stato infatti sviluppato per ogni tipo di stile di vita.

Logitech Pebble Wireless Mouse M350 è alto 26,5 mm, largo 59 mm e profondo 107 mm. Con la batteria pesa 100 g. Il ricevitore nano è di 14,4 mm per 18,7 mm per 6,1 mm e pesa 1,8 g. Il mouse è compatibile con Windows 7 e versioni successive, macOS X 10.10 e versioni successive, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+ e Android 5.0 o versioni successive. Pebble utilizza la tecnologia di tracciamento ottico ad alta precisione con una risoluzione del sensore di 1000 dpi. Come i suoi fratelli precedenti, ci sono tre pulsanti, una ruota a rulli meccanica con un bottone centrale e supporto per la comunicazione senza fili. Il mouse funziona con una singola batteria AA di lunga durata.