Microsoft Centaurus avrà una chiusura magnetica

Filippo Vendrame,

Tutte le indiscrezioni più recenti riportano che Microsoft stia lavorando su di un dispositivo innovativo, nome in codice Centaurus, caratterizzato da un doppio schermo. Un prodotto che ovviamente farà parte della famiglia Surface. Di questo innovativo dispositivo si sa anche che sarebbe già stato mostrato ai dipendenti a porte chiuse dalla società lo scorso giugno.

Si sa anche che non sarà un dispositivo portatile come il chiacchierano “Andromeda” il cui sviluppo sarebbe stato interrotto. Su Centaurus, adesso, emergono ulteriori dettagli grazie a due nuovi brevetti depositati da Microsoft che rivelano che questo particolare PC pieghevole potrebbe avere una cerniera a 360 gradi e una chiusura magnetica. Per quanto riguarda il sistema a cerniera che permetterà di piegare i due display, la casa di Redmond spiega nel brevetto che i due schermi possono ruotare l’uno rispetto all’altro di 360 gradi. In questo modo sarà possibile aprire e chiudere questo dispositivo oltre a usarlo in più posizioni.

Il secondo brevetto menziona l’uso di una chiusura magnetica che userebbe magneti montati all’interno di più lati del dispositivo.

Centaurus disporrà di un sistema operativo basato su Windows Core OS, nato cioè per potersi adattare con facilità su diverse tipologie di dispositivi. Inoltre, alcune voci affermano che potrebbe anche eseguire app Android.

Ovviamente, tutti questi dettagli su Centaurus devono essere presi con le pinze visto che sono solo brevetti ed indiscrezioni. Tuttavia, il prossimo 2 ottobre Microsoft terrà un evento hardware in cui dovrebbe presentare il Surface Pro 7 ed altri prodotti.

Quell’appuntamento potrebbe essere l’occasione giusta per saperne di più su questo prodotto. Non rimane quindi che pazientare un mesetto per scoprire se la casa di Redmond dirà qualcosa su questo suo innovativo progetto.