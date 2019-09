TIM Diamond X: chiamate illimitate e 50 Giga

Filippo Vendrame,

TIM Diamond X è una nuova offerta winback che alcuni Call Center che lavorano per TIM avrebbero iniziato a proporre. Trattandosi di un’offerta winback, questo significa che sarà proposta solamente ad alcuni ex clienti TIM che avevano lasciato il consenso per poter essere ricontattati per ricevere informazioni commerciali. Questo significa che TIM Diamond X non potrà essere attivata attraverso ulteriori canali.

Inoltre, questo tariffa è stata pensata solamente per gli ex clienti TIM passati all’operatore Wind Tre. Previsto l’obbligo di portabilità. Più nei dettagli, TIM Diamond X offre chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet 4G sino a 150 Mbps al costo di 10,99 euro al mese. Prevista una spesa anticipata di 10 euro che comprende alcuni costi tra cui quello della SIM e che si dovrà corrispondere al corriere.

La SIM sarà consegnata con attivo il piano base “TIM Base e Chat” che prevede un costo di 2 euro al mese (primo mese gratis per i nuovi clienti). Tale piano tariffario può essere in ogni momento modificato con uno che non prevede un canone mensile. Si citano, al riguardo, “TIM Base New” e “TIM Semplice“. La SIM prevede l’attivazione automatica di “TIM In Viaggio Full” e di “Giga di Scorta“.

Oltre a TIM Diamond X, i Call Center possono anche proporre TIM Iron X 50GB per chi proviene da Iliad e dagli altri operatori virtuali e TIM 15 Go New 50 Giga per chi proviene dagli altri operatori. TIM Iron X 50GB offre chiamate illimitate a 50 GB 4G a 6,99 euro al mese. TIM 15 Go New 50 Giga offre chiamate illimitate e 50 GB 4G a 15 euro al mese.