App DAZN su NOW TV Smart Stick e TV Box

Candido Romano,

Finalmente l’app di DAZN è disponibile su NOW TV Smart Stick e TV Box: erano infatti mesi che i clienti aspettavano di vedere questa applicazione che consente di guardare tre partite di calcio su dieci della Serie A per ogni turno. Chiaramente DAZN non permette di vedere solo il calcio, ma anche tanti altri contenuti sportivi, di cui potranno beneficiare anche coloro che utilizzano l’internet TV di Sky.

Coloro che hanno già attivato la Smart Stick o il TV Box potranno scaricare l’applicazione molto facilmente. La prima cosa da fare è avviare uno dei due dispositivi e selezionare la voce “app” dal menu. Basta poi posizionarsi sull’app DAZN, che di solito è inserita all’ultima posizione. Bisogna cliccare sull’app per scaricarla e poi installarla. Nell’elenco delle applicazioni installate dovrebbe esserci quindi anche quella di DAZN.

Se l’app non compare subito bisogna riavviare il dispositivo, poi impostare di nuovo la password del Wi-Fi e quello dell’account Now TV. Chiaramente per utilizzare DAZN c’è bisogno di un abbonamento, con una prova gratuita di 30 giorni, ma successivamente il costo mensile sale a 9,99 euro. Attualmente NOW TV Smart Stick è l’unico dispositivo che consente la visione in streaming di NOW TV sulle Smart TV di casa. Costa 29,99 euro con il ticket Sport incluso per un mese.

Nello streaming è compreso il cosiddetto “Super HD”, cioè la maniera con cui Sky chiama i contenuti in Full HD. Per vedere le partite si può eventualmente anche acquistare un Pass Sport giornaliero che costa 7,99 euro, mentre quello settimanale è offerto al prezzo di 14,99 euro. Per quanto riguarda gli altri ticket c’è Cinema, Serie TV e Intrattenimento. Ognuno costa 9,99 euro al mese, due a 14,99 euro e tutti e tre a 19,99 euro.