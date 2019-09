Sony Bravia, contenuti IMAX Enhanced con Rakuten

Marco Locatelli,

Sony Europe ha annunciato una partnership con Rakuten TV per lanciare i contenuti cinematografici IMAX Enhanced in Europa sui suoi televisori BRAVIA.

Il programma IMAX Enhanced, sviluppato da IMAX e DTS, è un programma di certificazione e licenza che combina prodotti di elettronica di consumo di fascia alta con contenuti 4K HDR rimasterizzati digitalmente da IMAX e tecnologie audio di DTS, per offrire ai consumatori esperienze audio e video di alto livello direttamente nel salotto di casa.

Per ottenere il logo IMAX Enhanced – si legge nel comunicato stampa -, i televisori di Sony hanno dovuto soddisfare una serie di requisiti prestazionali accuratamente indicati, stabiliti dagli ingegneri di IMAX e DTS e dai principali specialisti tecnici di Hollywood, per offrire immagini 4K HDR più nitide e di alta qualità e un audio potente e coinvolgente.

Alcuni dei TV di Sony che hanno ottenuto la certificazione IMAX Enhanced sono il Full Array LED 8K HDR della Serie MASTER ZG9 e il TV OLED HDR 4K AG9, nonché il Full Array LED 4K HDR della Serie XG95.

Siamo entusiasti di portare i contenuti IMAX Enhanced in Europa per la prima volta attraverso la nostra collaborazione con Sony e Rakuten TV – ha dichiarato Francisco Navarro-Sertich, Senior Vice President of Strategy presso IMAX Corporation – L’annuncio di oggi rinnova i nostri sforzi per inaugurare un nuovo livello di qualità nell’Home Entertainment, abbinando i contenuti 4K HDR rimasterizzati digitalmente da IMAX ai televisori BRAVIA “IMAX Enhanced” di Sony, in modo che i consumatori possano godere dei loro contenuti preferiti nel salotto di casa propria, con immagini mozzafiato e suono coinvolgente, proprio come li ha pensati il regista.

I contenuti IMAX Enhanced saranno disponibili su alcuni televisori BRAVIA con una grande selezione di successi di Sony Pictures Entertainment come Venom, Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla e Spider-Man: Far from Home (che include 45 minuti dell’esclusivo rapporto di visualizzazione esteso di IMAX). Sony Pictures Home Entertainment collabora al programma IMAX Enhanced.

Siamo molto felici di supportare chi collabora con noi nel portare The IMAX Experience all’interno delle case con questo nuovo ed entusiasmante formato – ha affermato Pete Wood, Senior Vice President, Digital Sales, Sony Pictures Home Entertainment -. I contenuti IMAX Enhanced ci permettono di mantenere la nostra promessa di offrire ai consumatori la migliore esperienza visiva nel salotto della propria casa.

I contenuti IMAX Enhanced sui televisori BRAVIA di Sony saranno disponibili in Europa tramite il servizio di streaming di Rakuten TV a partire dall’inizio di settembre, nel Regno Unito, in Spagna, Germania, Francia e Italia al momento del lancio, e in futuro in altri paesi.

Siamo entusiasti di collaborare con IMAX e Sony a questo progetto per migliorare l’esperienza di Home Entertainment – spiega Sidharth Jayant, Global Product Director di Rakuten TV – Rakuten TV è il tuo cinema a casa. Per questo, il nostro impegno è quello di essere pionieri della rivoluzione tecnologica audiovisiva, adottando gli standard più recenti e offrendo a milioni di utenti in tutta Europa film fantastici con la massima qualità possibile.