IFA 2019: Garmin Venu, smartwatch per gli sportivi

Filippo Vendrame,

Garmin ha annunciato Venu, un nuovo smartwatch per gli sportivi dotato di GPS e caratterizzato da un luminoso display AMOLED e da una serie di funzionalità di monitoraggio della salute. Venu è uno dei tanti nuovi dispositivi indossabili che Garmin ha portato all’IFA 2019 di Berlino.

Questo nuovo smartwatch, dunque, punta tutto sulle funzionalità legate alla salute e al benessere delle persone. Dispone di un sistema di pulsossimetria (Pulse Ox), cioè di un metodo di misurazione del livello di ossigeno nel sangue. Inoltre, offre un sistema di monitoraggio della respirazione e dispone di allarmi in caso rilevasse anomalie nel battito cardiaco. Tra le altre funzionalità il monitoraggio del ciclo mestruale, il monitoraggio dello stress, un sistema di monitoraggio dell’idratazione e tanto altro ancora.

In particolare, Body Battery è un sistema che permette di rilevare i dispendi energetici del corpo in modo da consentire alle persone di controllare i propri livelli di energia in qualsiasi momento, il che può aiutare a programmare allenamenti, tempi di riposo e sonno.

Attraverso il display AMOLED dello smartwatch Garmin Venu le persone potranno accedere a ben 40 programmi di allenamento. Attraverso delle animazioni sarà spiegato alle persone come procedere con gli allenamenti. Lo smartwatch dispone di default già di un’ampia serie di allenamenti. Gli altri possono essere scaricati attraverso Garmin Connect. Venu è compatibile con Garmin Coach, una sorta di personale trainer personale.

Trattandosi di uno smartwatch, Garmin Venu dispone anche di molte delle più comuni caratteristiche proprie di questi prodotti come le notifiche dei messaggi degli smartphone e l’ascolto della musica. Presente Garmin Pay per i pagamenti contactless. Compatibilità sia con Android che con iOS.

Il display del Garmin Venu presenta una diagonale da 1,2 pollici e lo smartwatch è disponibile in diverse colorazioni (Granite Blue Silver, Black Slate e Light Sand Rose Gold.). Durata della batteria fino a 5 giorni in modalità smartwatch e fino a 6 ore in modalità GPS + musica. Disponibile a settembre 2019 a 399,99 euro.