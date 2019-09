DAZN: partite della Serie A 2019/2020, 3^ giornata

Matteo Tontini,

La Serie A ha preso il via con grandi match nelle prime due giornate, ma adesso è il momento di scoprire cosa riserverà il campionato nella terza. Come di consueto, DAZN avrà diritto a trasmettere tre delle dieci partite che si disputeranno (le restanti sette sono prerogativa di Sky), tra cui una in prima serata. La piattaforma di Perform Group ha sottratto ormai da due stagioni i diritti a Sky di alcune partite di campionato e per non perdersi nessuno scontro è necessario essere abbonati a entrambi i servizi.

Tuttavia, presto gli abbonati Sky avranno la possibilità di godersi il meglio della programmazione DAZN grazie al canale DAZN1 (“DAZN One”): ciò significa che potranno vedere l’intera Serie A fino al 2021 su una sola piattaforma e chiunque sottoscriverà l’offerta Sky-Dazn avrà la possibilità di guardare DAZN a prezzi scontati. Il canale verrà ufficialmente lanciato il prossimo 20 settembre, giusto in tempo per la quarta giornata di campionato.

Per quanto riguarda la copertura televisiva della 3^ giornata di Serie A, si avrà la seguente spartizione:

14/09/2019 Sabato 15.00 Fiorentina – Juventus SKY

14/09/2019 Sabato 18.00 Napoli – Sampdoria DAZN

14/09/2019 Sabato 20.45 Inter – Udinese DAZN

15/09/2019 Domenica 12.30 Genoa – Atalanta DAZN

15/09/2019 Domenica 15.00 Brescia – Bologna SKY

15/09/2019 Domenica 15.00 Parma – Cagliari DAZN

15/09/2019 Domenica 15.00 SPAL – Lazio SKY

15/09/2019 Domenica 18.00 Roma – Sassuolo SKY

15/09/2019 Domenica 20.45 Hellas Verona – Milan SKY

16/09/2019 Lunedì 20.45 Torino – Lecce SKY

Nella 3^ giornata di Serie A 2019/2020, la piattaforma streaming incentrata sullo sport permetterà di vedere le partite di Napoli, Inter e Atalanta. La squadra di Ancelotti si troverà ad affrontare una Sampdoria pronta al riscatto dopo la recente disfatta; i nerazzurri, dopo aver vinto di misura a Cagliari, si troveranno davanti un’Udinese un po’ sottotono; infine, i bergamaschi giocheranno contro un Genoa che ha preso fiducia dopo la vittoria sulla Fiorentina.