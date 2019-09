IFA 2019, Motorola One Zoom con quattro fotocamere

Luca Colantuoni,

Motorola ha annunciato all’IFA 2019 di Berlino un altro interessante smartphone Android. Il Motorola One Zoom ha un design differente rispetto ai precedenti One Vision e One Action, un numero maggiore di fotocamere e uno schermo OLED. Si tratta dunque di un dispositivo di fascia medio-alta, sicuramente il migliore tra quelli presenti nel catalogo del produttore statunitense.

Il Motorola One Zoom possiede una cover in vetro con finitura satinata che nasconde le impronte e le macchie, mentre il trattamento idrorepellente protegge lo smartphone dagli schizzi d’acqua. Lo schermo OLED da 6,4 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un notch nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 25 megapixel (f/2.0). La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 675, 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espansibili con schede microSD.

Il nome dello smartphone mette in evidenza la qualità delle fotocamere posteriori. Motorola ha scelto un sensore principale da 48 megapixel con tecnologia Quad Pixel e doppio stabilizzatore ottico, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.7. Ci sono poi i sensori da 16 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi grandangolare (f/2.2, 117 gradi) e tele (f/2.4) con zoom ottico 3x. La fotocamera con sensore da 5 megapixel, infine, permette di catturare la profondità e applicare l’effetto bokeh.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitale in-display, la radio FM, la porta USB 3.1 Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. Il logo Motorola sul retro funziona come LED di notifica. La batteria da 4.000 mAh supporta la ricarica rapida Turbo Power da 18 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie.

Il Motorola One Zoom è disponibile in tre colorazioni: Electric Gray, Cosmic Purple e Brushed Bronze. Il prezzo è 399,99 euro. Il produttore offre anche una versione Amazon con Alexa e diverse app preinstallate (Shopping, Photo, Music, Audible).