IFA 2019, Doro 8080 e quattro feature phone

Luca Colantuoni,

L’azienda svedese, specializzata nel settore della “telefonia mobile semplificata”, ha annunciato all’IFA 2019 di Berlino il nuovo smartphone Doro 8080 indirizzato agli utenti senior. Facili da utilizzare anche i feature phone Doro 6060, 7030, 6620 e 7010.

Doro 8080

Il Doro 8080 possiede uno schermo da 5,7 pollici, protetto dal vetro Dragontrail, con risoluzione HD+ (1440×720 pixel). Il display offre modalità di visualizzazione adatte agli utenti con problemi visivi. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 439, 32 GB di storage, slot microSD e fotocamera posteriore da 16 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE. I tasti fisici sono ben distanziati e la suoneria è amplificata. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, il jack audio da 3,5 millimetri e il pulsante che permette di attivare la gestione remota dello smartphone tramite il servizio MyDoro.

La batteria da 3.500 mAh può essere ricaricata tramite la porta USB Type-C. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Eva. Quest’ultima segue l’utente passo per passo durante la navigazione, chiedendo quali azioni desidera eseguire. Non manca ovviamente Google Assistant che esegue i comandi vocali. Il servizio Response by Doro consente invece di contattare amici e familiari oppure il centro di assistenza che risponderà alla richiesta di aiuto. Il prezzo di Doro 8080 è 349,00 euro.

Doro 6060, 7030, 6620 e 7010

Gli stessi servizi di assistenza del Doro 8080 sono presenti anche nei feature phone Doro 6060, 7030, 6620 e 7010, due quali (Doro 7030 e 7010) permettono di utilizzare Facebook e WhatsApp, consentendo agli utenti di rimanere in contatto con amici e familiari. I primi tre sono telefoni a conchiglia, mentre il Doro 7010 ha un design più moderno.

Tutti hanno uno schermo da 2,8 pollici, una fotocamera, trasti grandi e un’interfaccia semplificata. Sono inoltre compatibili con gli apparecchi acustici. Il Doro 6060 ha anche uno schermo esterno che visualizza l’orario e le chiamate in arrivo. Doro 6060 e 6620 hanno inoltre una base di ricarica. Doro non ha comunicato i prezzi.