WhatsApp, come leggere i messaggi eliminati

Come recuperare e leggere i messaggi eliminati su WhatsApp? Una domanda a cui molti utenti non riescono a trovare risposta. Ormai la popolare app di messaggistica istantanea da anni consente di eliminare i messaggi nelle chat, anche se c’è un limite temporale per cancellare i messaggi anche nei gruppi. Capita molto spesso infatti che un amico invii un messaggio destinato a un’altra chat, oppure cancelli un qualcosa che non andava detto.

Se il mittente lo elimina prima della visualizzazione da parte del destinatario, è impossibile conoscerne il contenuto. Fino ad ora, perché in realtà ci sono diverse applicazioni che permettono di recuperare e leggere il contenuto di questi messaggi. Tra queste si può citare Notification History, un’applicazione che per prima ha introdotto questa possibilità, poco dopo l’introduzione dell’opzione che permetteva di cancellare i messaggi, anche se ha alcuni limiti.

C’è poi WAMR, un’applicazione scaricabile su Android: permette di recuperare i messaggi eliminati sia da WhatsApp che da Telegram e Facebook Messenger. Funziona in maniera piuttosto semplice, anche se rappresenta una intrusione nella propria privacy, dato che l’app deve accedere alle notifiche di WhatsApp o delle altre app, ma anche ai contenuti multimediali del proprio dispositivo. WAMR lavora in background e scansiona le notifiche per cercare i messaggi eliminati.

Con questa app si possono recuperare anche tutti i contenuti multimediali che sono stati cancellati, ma solo a una condizione, cioè se sono stati già visualizzati in passato. Si possono scaricare sullo smartphone gli Stati WhatsApp degli amici o convertire i messaggi vocali in Mp3.

Infine una delle app più usate per recuperare e leggere i messaggi WhatsApp è WhatsRemoved+: è gratis e una volta installata monitora costantemente le attività sull’app di proprietà di Facebook, effettuando una sorta di backup dei messaggi.