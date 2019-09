Marco Grigis,

Con la puntualità tipica di Apple, l’evento “By Invitation Only” del gruppo è cominciato alle 19 del fuso italiano, in diretta dallo Steve Jobs Theater di Apple Park. Il keynote incomincia con un’animazione dedicata ai principali prodotti della linea di Cupertino, dal primo Macintosh fino all’ultimo Mac Pro: al termine della breve introduzione, Tim Cook è salito sul palco per inaugurare ufficialmente l’evento. Il CEO della società ha spiegato come Apple metta i clienti al centro del proprio business, fornendo dispositivi che possano migliorare le loro esistenze, grazie alla sincronia di hardware, software e servizi. Cook rinuncia al solito aggiornamento iniziale, entrando subito vivo con App Store e Apple Arcade.

Apple Arcade, annunciato la scorsa estate, prevede la possibilità di scaricare dei giochi esclusivi per iOS e macOS, tramite una sottoscrizione mensile. In App Store verrà abilitata la nuova scheda Arcade, che permette di monitorare tutti i giochi disponibili, leggere le recensioni, vedere i video e molto altro. Sul palco vengono anche presentati alcuni dei giochi che faranno parte delle centinaia di titoli disponibili al lancio, tra cui una versione aggiornata di Frogger di Konami, Humanity last Survivor di Capcom e un gioco a tema musicale di Annapurna. Apple Arcade sarà disponibile dal 19 settembre in 150 nazioni nel mondo, per un prezzo di 4.99 dollari per l’intera famiglia e un mese di trial gratuita.

Segue Apple TV+, il servizio di streaming targato mela morsicata, annunciato qualche mese fa. I trailer rilasciati in estate, tra cui “The Morning Show” con Jennifer Aniston, sono stati visti ben 100 milioni di volte dal loro rilascio. Cook quindi introduce il primo trailer “See”, la serie distopica con protagonista Jason Momoa. Apple TV+ sarà disponibile dal primo novembre, in 100 nazioni mondiali: il prezzo è di soli 4.99 dollari al mese. Se si compra un nuovo device Apple, lo streaming sarà gratuito per un anno.