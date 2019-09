Filippo Vendrame,

Apple ha tolto i veli sui nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max che succedono agli apprezzati iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max. Prodotti di altissima qualità proprio come ci si aspetta dall’azienda americana e tutti caratterizzati dalla presenza del SoC A13 Bionic che Cupertino descrive come il più potente presente sul mercato.

La lineup dei nuovi iPhone 11 si potrà già preordinare dal prossimo 13 settembre a partire dalle ore 14, anche in Italia, con disponibilità a partire dal successivo 20 settembre. Gli interessati, quindi, possono già iniziare a preparare la carta di credito per perché tra una manciata di giorni potranno già preordinare il loro nuovo iPhone. Non mancheranno, ovviamente, anche le offerte degli operatori che sicuramente inseriranno i nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max nei loro listini per renderli disponibili in forma agevolata ai loro clienti.

Il prezzo dei nuovi iPhone 2019 è sicuramente importante, sebbene rispecchi fedelmente la loro alta qualità.

Ecco un completo riassunto dei loro prezzi italiani.

Apple iPhone 11, prezzi italiani

Apple iPhone 11 64GB : 839 euro

: 839 euro Apple iPhone 11 128GB : 889 euro

: 889 euro Apple iPhone 11 256GB: 1.009 euro

Apple iPhone 11 Pro, prezzi italiani

Apple iPhone 11 Pro 64GB : 1.189 euro

: 1.189 euro Apple iPhone 11 Pro 256GB : 1.359 euro

: 1.359 euro Apple iPhone 11 Pro 512GB: 1.589 euro

Apple iPhone 11 Pro Max, prezzi italiani

Apple iPhone 11 Pro Max 64GB : 1.289 euro

: 1.289 euro Apple iPhone 11 Pro Max 256GB : 1.459 euro

: 1.459 euro Apple iPhone 11 Pro Max 512GB: 1.689 euro

Tutti i nuovi iPhone 11 possono essere acquistati dando in permuta un vecchio iPhone. In questo caso il prezzo parte, rispettivamente, da 629 euro e 879 euro.

Sul sito Apple sono disponibili anche diverse custodie di varie tipologie per mettere al riparo i nuovi iPhone 11 dai piccoli urti e strisci.