Patch Tuesday, gli aggiornamenti per Windows 10

Filippo Vendrame,

Con l’arrivo del Patch Tuesday del mese di settembre 2019, Microsoft ha rilasciato diversi aggiornamenti cumulativi per Windows 10. Trattasi di update di manutenzione volti a risolvere bug ed a chiudere falle di sicurezza. Per tutti coloro che dispongono di PC con a bordo Windows 10 May 2019 Update, è disponibile l’update identificato dal codice KB4515384. Il change log non è lunghissimo ma la buona notizia è che viene risolto il problema dell’alto consumo della CPU provocato dal processo SearchUI.exe.

Per chi dispone di PC con Windows 10 October 2018 Update, invece, è disponibile l’aggiornamento KB4512578. Change log non ampissimo ma che mette in luce diversi correttivi. Per Windows 10 April 2018 Update, invece, è disponibile la patch KB4516058. Anche in questo caso, la casa di Redmond è intervenuta per correggere diverse falle. Per Windows 10 Fall Creators Update, ma solamente per le versioni Enterprise ed Education, è disponibile l’aggiornamento KB4516066. Change log molto simile a quelli precedenti con diversi bug fix e correttivi lato sicurezza.

Per Windows 10 Creators Update, ma sempre solamente per le versioni Enterprise ed Education, è disponibile l’aggiornamento KB4516068. Risolti diversi bug e problemi di sicurezza. Per Windows 10 Anniversary Update, la patch disponibile è la versione KB4516044.

Infine, per la primissima versione di Windows 10, Microsoft ha rilasciato la patch KB4516070. Trattandosi di aggiornamenti che risolvono bug e problemi di sicurezza, il suggerimento è quello di installarli quanto prima attraverso il consueto canale di Windows Update.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate.