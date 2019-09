Oppo Reno e Reno 2 supportano Google CameraX

Luca Colantuoni,

Oppo ha annunciato che sarà uno dei produttori a supportare le API CameraX di Google. Gli utenti che acquisteranno gli smartphone dell’azienda cinese, tra cui i recenti Oppo Reno 10x Zoom e Reno 2, avranno accesso alle stesse funzionalità disponibili nell’app nativa tramite app di terze parti.

L’annuncio è avvenuto durante la conferenza Google Developer Days China 2019 tenutasi l’11 settembre a Shanghai. Gli sviluppatori devono solo aggiungere due righe di codice alle loro app. Non sono quindi necessarie profonde modifiche per offrire funzionalità fotografiche. CameraX è una libreria di supporto Jetpack compatibile con Android 5.0 (API level 21) e successive versioni che offre la stessa esperienza d’uso su tutti i dispositivi. È possibile utilizzare le CameraX Extensions per aggiungere il supporto a funzionalità specifiche di singoli smartphone (HDR, modalità Notte, Ritratto e Beauty).

Oppo ha mostrato le nuove funzionalità sul Reno 10x Zoom, invitando i visitatori a testare gli smartphone con e senza CameraX per evidenziare la maggiore qualità delle foto. Il produttore cinese ha permesso a tutti gli sviluppatori di accedere alle sue innovative tecnologie di imaging, in modo da offrire agli utenti una migliore esperienza d’uso.

Andy Wu, Vice Presidente della divisione Software Engineering di Oppo, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Oppo è sempre impegnata a creare esperienze migliori con prodotti innovativi per i nostri utenti nel mondo. Siamo lieti di collaborare con CameraX di Google per potenziare le possibilità degli sviluppatori, costruire un ecosistema sano e aperto ed esplorare più soluzioni nelle tecnologie fotografiche e di immagine. Non vediamo l’ora di continuare a guidare lo sviluppo delle app più innovative nell’era della connettività intelligente e creare una vita migliore per i nostri utenti in tutto il mondo.