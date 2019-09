Samsung Back to School, vari prodotti in offerta

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato la promozione “Back to (s)c(h)ool” che prevede una serie di sconti per diversi dispositivi (smartphone, tablet, fitness tracker, auricolari, monitor, SSD portatili, microSD e pen drive USB). I prodotti possono essere acquistati a prezzo ridotto fino al 16 settembre attraverso il sito ufficiale.

Gli studenti possono acquistare il Galaxy A9 a 349,00 euro, risparmiando 280,00 euro sul prezzo pieno. Lo smartphone è stato il primo al mondo con quattro fotocamere posteriori. Samsung ha utilizzato sensori da 24, 10 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard (f/1.7), grandangolare (f/2.4) e tele (f/2.4) con zoom ottico 2x. Il quarto sensore da 5 megapixel viene invece sfruttato per rilevare la profondità. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 24 megapixel. Il Galaxy A9 ha uno schermo Super AMOLED da 6,3 pollici (2220×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 660, 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il prezzo del Galaxy A50 da 128 GB è invece 299,00 euro. Questo recente modello possiede uno schermo Infinity-U da 6,4 pollici con un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 25 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Exynos 9610, 4 GB di RAM e tre fotocamere posteriori da 25, 8 e 5 megapixel.

Samsung propone inoltre il tablet Galaxy Tab S5e con schermo Super AMOLED da 10,5 pollici, processore Snapdragon 670, 6 GB di RAM e 128 GB di storage. I prezzi sono 459,00 euro (WiFi) e 519,00 euro (LTE).

In promozione anche i fitness tracker Galaxy Fit e Fit e, in vendita rispettivamente a 89,00 e 35,00 euro. Gli auricolari Galaxy Buds costano invece 119,00 euro. Prezzi interessanti anche per monitor, SSD portatili, schede microSD e pen drive USB 3.1.