Honor Band 5, boom di vendite del nuovo wearable

Antonino Caffo,

Honor ha annunciato i primi risultati di vendita del Band 5, il wearable che ha portato a casa una crescita del 387% rispetto al suo predecessore nelle spedizioni durante il mese di agosto.

Dotato di un touchscreen Amoled Full Colour da 0,95″, monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, diverse modalità sportive e di fitness e otto quadranti personalizzati, il dispositivo è disponibile ad un prezzo consigliato di circa 30 euro, anche in Italia.

Alimentato dalla più recente tecnologia per la frequenza cardiaca Huawei TruSeen 3.0, Honor Band 5 fornisce un monitoraggio continuo della frequenza cardiaca in tempo reale e in modo più accurato per aiutare gli utenti a tenere traccia della propria salute e forma fisica. Il cardiofrequenzimetro non lampeggia di notte, prevenendo le interferenze della luce notturna, ma ha un allarme della frequenza cardiaca che vibra e lampeggia per avvisare gli utenti quando la loro frequenza cardiaca in tempo reale supera i limiti preimpostati.

Supportato dalla tecnologia AI di Huawei e certificato dal Center for Dynamical Biomarkers della Harvard Medical School, TruSleep identifica con precisione sei disturbi del sonno comuni e offre oltre 200 suggerimenti personalizzati per migliorare la qualità del sonno. Rispetto ai modelli della generazione precedente, le prestazioni sono migliorate con una precisione fino al 96,3%.

Quando è abbinato a uno smartphone, Honor 5 band avvisa anche gli utenti delle chiamate in arrivo, degli SMS, delle e-mail e delle notifiche SNS. Una funzione di controllo remoto consente agli utenti di catturare immagini dalla fotocamera posteriore e anteriore del telefono con un solo clic. Quando il Bluetooth è attivato, gli utenti sono anche in grado di individuare il telefono abbinato tramite la funzione “Trova telefono”.

George Zhao, Presidente di Honor, ha dichiarato: «Gli utenti sono incredibilmente attivi e dinamici. Godono di dispositivi indossabili che non solo arricchiscono la loro vita, ma gli permettono di esprimere il loro stile personale. Band 5 è stato progettato per soddisfare queste esigenze, offrendo un design elegante che funge anche da cardiofrequenzimetro, il tutto in un accessorio pratico e alla moda».