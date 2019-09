Nokian Tyres, monitoraggio smart degli pneumatici

Filippo Vendrame,

La mobilità sta diventando sempre più smart in virtù del fatto che sempre più modelli di auto offrono servizi digitali. Si pensi ai sistemi infotelematici connessi, agli assistenti vocali per le auto e a tanto altro ancora. In tale direzione si muove anche Nokian Tyres che ha annunciato di aver fatto il primo passo verso la gestione digitale degli pneumatici in tempo reale.

Più nello specifico, la soluzione Nokian Tyres Intuitu combina pneumatici intelligenti dotati di sensori, con un’applicazione mobile che registra i dati dei sensori, e mantiene l’utente informato con informazioni relative alla pressione e alla temperatura degli pneumatici. L’Internet of Things ha già rivoluzionato diversi ambiti industriali. Nokian Tyres Intuitu è basata su sensori IoT installati negli pneumatici. La prima versione di questi sensori invierà evidenze in merito alla pressione e alla temperatura, che saranno trasmessi ad un’applicazione funzionante su device mobili e ad un sistema di storage sul cloud.

Il sistema non richiede nessuna modifica al veicolo, saranno sufficienti solo gli pneumatici dotati di sensori ed un device mobile.

I vantaggi di questa soluzione sono evidenti ed il primo è tenere informati i conducenti per quanto riguarda pressione e temperatura, aiutandoli a prevenire i danni agli pneumatici e avvisandoli in merito a possibili anomalie. Un modo, quindi, per migliorare la sicurezza dei veicoli.

Per chi gestisce una flotta di auto, invece, Nokian Tyres Intuitu fornisce dati che aiutano a prendere decisioni e sono in grado di monitorare l’intera efficienza della flotta.

Dato che Nokian Tyres Intuitu può aiutare a prevenire i danni grazie ad un costante controllo che i parametri siano sempre ottimali, Nokian Tyres offre una garanzia estesa per chi utilizza l’app per mobile registrando i propri pneumatici.

Nokian Tyres Intuitu sarà presentato alla fiera Agritechnica a Novembre 2019, e il prodotto sarà disponibile in commercio nel 2020. Il sistema sarà inizialmente disponibile nei prodotti per l’agricoltura e la produzione, ma Nokian Tyres punta a estendere la digitalizzazione a tutta la sua gamma di pneumatici commerciali.