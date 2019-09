Microsoft Surface Laptop 3 anche da 15 pollici

Filippo Vendrame,

Il Surface Laptop 3 dovrebbe essere uno dei grandi protagonisti dell’evento hardware di Microsoft che si terrà il prossimo 2 ottobre a New York e che sarà trasmesso pure in diretta streaming. Un appuntamento che si preannuncia molto interessante e ricco di novità. Ci si aspetta, infatti, che la società porti al debutto un completo rinnovamento dei prodotti di punta della famiglia Surface.

Secondo un rapporto di WinFuture, la prossima generazione del Surface Laptop non sarà proposta solamente con un display da 13,5 pollici ma anche in una variante con schermo da 15 pollici. Microsoft, dunque, offrirà ai suoi clienti una possibilità di scelta simile a quella odierna sui Surface Book 2 che sono venduti con due tagli di display. Anche il modello con display da 15 pollici adotterà un rapporto dello schermo da 3:2 e sarà sempre garantito il supporto alla Surface Pen. Purtroppo, su questo modello non si sa molto altro.

Tuttavia, se risulteranno corrette le voci che vogliono Microsoft puntare sui più performanti processori Intel di decima generazione, il futuro Surface Laptop 3, grazie alla versione da 15 pollici, entrerebbe in diretta concorrenza con il Surface Book. Dettaglio che in qualche modo andrebbe a confermare alcune voci che darebbero la società non intenzionata a proporre, quest’anno, un aggiornamento del Surface Book 2.

Si dice pure che il futuro Surface Laptop 3 potrebbe essere proposto anche in una versione con processori AMD. Trattasi tutti di dettagli molto interessanti. Non rimane quindi che attendere l’appuntamento del 2 ottobre per scoprire esattamente cosa Microsoft ha in serbo per i suoi clienti. Per allora, inoltre, è possibile che emergano ulteriori dettagli di questo futuro interessante laptop Windows 10.