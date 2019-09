Filippo Vendrame,

Il mercato delle smartband per il fitness è sicuramente in forte crescendo. Trattasi di dispositivi indossabili sostanzialmente economici che permettono di tenere sempre sotto controllo i parametri del proprio corpo durante l’attività fisica e non. In questo modo è possibile monitorare lo sforzo durante gli allenamenti, verificare la capacità di recupero, analizzare la frequenza cardiaca e il consumo calorico e tanto altro ancora. Inoltre, trattandosi di prodotti comunque smart, possono interfacciarsi con gli smartphone per sincronizzare i dati rilevati e magari pure fornire agli utenti un secondo schermo per visualizzare le principali notifiche del proprio dispositivo mobile.

Tra gli indossabili per lo sport che vanno più di moda ci sono sicuramente le smartband, una sorta di braccialetti dotato

i di mini display attraverso i quali è possibile monitorare il proprio livello di salute durante gli allenamenti. Prodotti semplici ma allo stesso molto funzionali e precisi che si indossano comodamente grazie a pratici cinturini in silicone. Per molti sportivi o per chi punta a tenere sotto controllo le funzioni del corpo, trattasi di prodotti indispensabili.

Tra i produttori che sicuramente puntano di più a questo mercato c’è sicuramente Xiaomi che da tempo propone una linea di smartband che ha avuto un ottimo successo tra gli utenti soprattutto in virtù del favorevole rapporto qualità prezzo. Prodotti di qualità che permettono di accompagnare le persone durante i loro allenamenti.

Smartband Xiaomi: 3 modelli top

Xiaomi Mi Smart Band 4 (↑)

Questa smartband dispone di un display AMOLED a colori da 0,95 pollici con risoluzione 120 x 240 pixel. Offre monitoraggio delle attività: conta passi, distanza, calorie bruciate; 6 modalità di allenamento: tapis roulant, allenamento, corsa all’aria aperta, ciclismo, passeggiate, nuoto. Resiste all’acqua sino a 5 ATM cioè sino ad una profondità di 50 metri. Batteria da 135mAh di capacità, durata fino a 20 giorni, tempo di ricarica 2 ore. Bluetooth 5.0. Compatibilità con iOS ed Android.

Pro : schermo a colori, autonomia, sensori, prezzo

: schermo a colori, autonomia, sensori, prezzo Contro: nulla da segnalare

Prezzo di 38,95 euro. (Acquista su Amazon)

Xiaomi Mi Smart Band 3 (↑)

Modello precedente del Band 4, questa smartband offre, comunque, un funzionamento più che valido. La scheda tecnica mette in evidenza un display OLED da 0,78 pollici e visualizzazione dello stato della batteria, cardiofrequenzimetro, contapassi, contatore di calorie, distanza, data/ora e analisi del sonno. Non manca la visualizzazione delle notifiche dello smartphone. Impermeabile fino a 5 ATM (fino a 50 m). Autonomia sino a 20 giorni.

Pro : prezzo, autonomia, sensori

: prezzo, autonomia, sensori Contro: nulla da segnalare

Prezzo di 33,90 euro. (Scopri se è in sconto su Amazon)

Xiaomi Mi Smart Band 2 (↑)

Xiaomi Mi Band 2 è un dispositivo consigliato se si vuole un sistema spiccio per ricevere le notifiche e per tenere un conto sommario dei passi durante la giornata, della distanza percorsa sul tapis roulant della palestra, delle ore di riposo notturno. Lo schermo si attiva con una rotazione del polso, volendo, oppure con un tap su quella zona circolare. Dall’app Mi Fit si può decidere cosa mostrare (passi, distanza, calorie, cardio, batteria).

Pro : autonomia, sensori

: autonomia, sensori Contro: un po’ vecchio

Prezzo di 20,99 euro. (Trova le offerte su Amazon)

Come scegliere (↑)

Trattandosi di prodotti per il fitness, quello che è importante valutare è la dotazione di sensori di cui sono dotati. Sensori per il battito cardiaco, GPS ed altro devono essere presenti per poter disporre di un prodotto completo. Ovviamente molto dipende dalle proprie esigenze ma per poter disporre di un prodotto davvero completo è necessario valutare con attenzione questi aspetti tecnici.

Inoltre è consigliabile un modello dotato di un display con buona visibilità per poter vedere sempre i dati riportati anche durante l’attività fisica, magari all’aperto. L’impermeabilità è un must have.

La scelta della redazione (↑)

La scelta non può cadere che sul modello Xiaomi Mi Smart Band 4 principalmente perché è il più recente e quindi il migliore sul fronte tecnico. Il costruttore in questo prodotto ha migliorato molti aspetti dei suoi predecessori, display compreso. Se si vuole una smartband di Xiaomi, quindi, è consigliabile puntare direttamente su questo modello.