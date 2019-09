iPad Pro promosso alla tripla fotocamera?

Marco Grigis,

Anche iPad Pro potrebbe presto ricevere la nuova tripla fotocamera di Apple, già presentata sugli ultimi iPhone 11 Pro. È quanto rivela un leak, al momento non ufficialmente confermato, pubblicato dall’affidabile Sonny Dickson. La scocca posteriore del tablet potrebbe incorporare il medesimo alloggiamento quadrato già visto sugli smartphone, una scelta di design insolita per il gruppo di Cupertino.

Il leak in questione riguarda un mockup del nuovo iPad Pro, un dispositivo che potrebbe essere lanciato nel mese di ottobre, in concomitanza con i nuovi MacBook da 16 pollici. Così come evidente dall’immagine pubblicata da Sonny Dickson, il tablet presenta nell’angolo superiore sinistro un alloggiamento quadrato, molto simile a quello di iPhone 11 Pro. Le ottiche non sono presenti nello scatto, ma appare abbastanza scontato che Apple inserisca gli stessi obiettivi previsti sui suoi smartphone high-end, quindi un grandangolo, un teleobiettivo e un ultra-grandangolo.

La rivelazione sembra confermare una precedente indiscrezione di MacOtakara, pronta a sottolineare come Apple sia intenzionata a lanciare a breve un iPad con tripla fotocamera. Non sono al momento noti i motivi di questa scelta, anche perché il tablet professionale non è scelto dagli utenti principalmente per le sue capacità di scatto, ma pare che Cupertino possa aver deciso di orientarsi nella direzione dei video-maker.

Sui social la notizia non sta generando troppo entusiasmo: sebbene gli utenti gradiscano le possibilità di scatto garantite dalla tripla fotocamera di iPhone 11 Pro, il design quadrato non sembra aver fatto molti proseliti. Inoltre, in molti chiedono se questa configurazione non peggiorerà lo scarso allineamento del tablet quando adagiato su superfici piane, in assenza di una cover. In ogni caso, quella mostrata potrebbe non essere la versione finale di iPad Pro, bensì unicamente il mockup di un prototipo, di conseguenza non resta che attendere il mese di ottobre per scoprire le novità volute da Apple Park.