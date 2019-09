Netflix: smartphone e tablet compatibili

Luca Colantuoni,

Netflix è un servizio multipiattaforma, quindi è possibile vedere film e serie TV su numerosi dispositivi. I moderni smartphone con schermo sempre più grande offrono un’ottima esperienza d’uso, ma gli utenti possono utilizzare anche modelli meno recenti. Netflix supporta inoltre i tablet dei principali produttori, inclusi gli Amazon Fire.

Netflix su smartphone

L’ultima versione dell’app Android richiede almeno la versione 5.0 Lollipop. Se non viene visualizzata sul Google Play Store è possibile l’installazione tramite sideloading. Netflix distribuisce il file APK della versione 4.16 per dispositivi con Android 4.4.2-7.1.2. In questo caso è necessario consentire l’installazione da sorgenti sconosciute nelle impostazioni. Per la visualizzazione su iPhone occorre invece iOS 11 o versioni successive, ma funziona ancora con le versioni precedenti se l’app è già installata.

Sul sito ufficiale è disponibile l’elenco (non esaustivo) degli smartphone Android che supportano la visione in HD. Tra i modelli più recenti ci sono Samsung Galaxy S10e/S10/S10+, Samsung Galaxy Note 10, OnePlus 7/7 Pro, Google Pixel 3a/3a XL, Xiaomi Mi 9T/97 Pro, Redmi K20/K20 Pro. Netflix garantisce il funzionamento anche su smartphone con almeno i processori Snapdragon 630 e Kirin 710. Per quanto riguarda Apple sono supportati tutti i modelli con almeno iOS 7.

Un elenco più ridotto include gli smartphone Android in grado di riprodurre i contenuti in HDR10. Al momento gli unici modelli con certificazione Dolby Vision sono LG G6 e gli iPhone a partire dalla versione 8.

Netflix su tablet

Anche sui tablet Android è richiesto almeno Android 5.0 Lollipop oppure il sideloading per quelli più vecchi. C’è tuttavia un file APK specifico per il Galaxy Tab 10.1. Chi possiede questo tablet può scaricare la versione 3.1 dell’app da questo indirizzo. In un altro elenco ci sono i tablet Android che supportano la riproduzione in HD, tra cui il recente Samsung Galaxy Tab S6. Tutti gli iPad con almeno iOS 7 supportano lo streaming in HD.

Netflix funziona infine sui tablet Amazon Fire. L’app può essere scaricata dallo store ufficiale. La riproduzione a 720p è possibile su tutti i modelli HD da 6, 7, 8, 8,9 e 10 pollici venduti dal 2014 in poi (qui l’elenco completo).